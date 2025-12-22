El Fertiberia se despide de 2025 como segundo clasificado tras una importante victoria

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto cerró el año con una victoria de 'enorme valor' en A Coruña tras imponerse por 24-25 al Attica 21 Hotels OAR Coruña, en un encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada de la División de Honor Plata Masculina. "Un triunfo trabajado, sufrido y muy celebrado" que permite a los rojiblancos marcharse al parón navideño en la zona alta de la clasificación.

El conjunto dirigido por Toni Malla presentó un siete inicial con la destacada presencia de Arnau Fernández en el eje de la defensa, supliendo la baja de Antonio Capitán, a quien han dedicado la victoria. El inicio fue favorable a los gallegos, liderados por su referente Álex Chan, autor de los tres primeros goles locales. Sin embargo, dos rápidas recuperaciones defensivas culminadas al contraataque por Carlos Martín dieron la vuelta al marcador ganando con uno de ventaja para los porteños.

Primer tiempo con ventaja

Las exclusiones marcaron el desarrollo del primer tiempo, consiguiendo mantener el marcador con suporioridad para los rojiblancos. Pese a no lograr abrir una brecha mayor, "la solidez defensiva del Fertiberia dejó al OAR Coruña anclado en diez goles, obligando al técnico local a pedir tiempo muerto en el minuto 20", según afirman desde la entidad.

Tras unos minutos de sequía ofensiva visitante, Dani Martínez entró bajo palos en sustitución de Juani Villarreal y "el equipo recuperó sensaciones", destacan. El primer +2 llegó en el minuto 28 (11-13) y, pese al intento local de atacar con siete jugadores, el descanso se alcanzó con ventaja rojiblanca de 12-15.

"Máxima tensión"

La reanudación no fue brillante para los valencianos, aunque las imprecisiones del conjunto coruñés impidieron que aprovecharan esa ventaja. Las exclusiones se sucedieron en ambos bandos y Arnau Fernández dispuso de un contraataque para lograr el +4, frenado por Mile Mijuskovic. Con los goles de Nicolás Zungri, el Fertiberia volvió a alcanzar el +3 (19-22) al llegar al minuto 46.

El tramo final "fue de máxima tensión". La exclusión de Arnau Fernández y el empuje local redujeron la diferencia hasta un solo gol, obligando a Toni Malla a pedir tiempo muerto pasada la barrera del minuto 50. Dani Martínez "volvió a ser decisivo con una gran parada", aseguran. La igualdad se reflejó en el marcador (23-23, min. 53), pero una nueva exclusión local dio aire a los visitantes. Con todo por decidir, el OAR Coruña dispuso de la última posesión para empatar, pero Alberto Serradilla robó el balón en la transición final y selló el definitivo 24-25.

Segundo clasificado

Con este triunfo, el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto se despide de 2025 como segundo clasificado provisional con 22 puntos, a la espera de lo que suceda en el encuentro entre Blendio Sinfín y UBU San Pablo Burgos 2031. El próximo compromiso llegará el sábado 17 de enero, cuando los rojiblancos visiten al líder, Cajasol Sevilla BM Proin, en el inicio de la segunda vuelta.

Toni Malla destaca y pone en valor "el trabajo que hacen los chicos desde agosto". "Cabe recordar que el conjunto porteño cuenta con un partido aplazado por la alerta roja del pasado 14 de diciembre ante el Balonmano Servigroup Benidorm, por lo que en el mes de enero dependerá de sí mismo para recuperar el liderato de la categoría.