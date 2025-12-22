La Navidad, un tiempo para renovar nuestro compromiso con la ciudad

Luces, el bullicio de las calles o la ilusión que inunda cada hogar, si no porque representa un momento de encuentro, de reflexión y de esperanza. Es el tiempo en el que miramos hacia atrás para valorar lo vivido y, sobre todo, hacia adelante para imaginar lo que podemos construir juntos.

Como concejala del Grupo Municipal Popular, afronto estas fechas con un sentimiento profundo de responsabilidad. Nuestro municipio tiene un potencial enorme y un futuro lleno de oportunidades. Cada nuevo año abre una puerta para avanzar en todo aquello que todavía está por hacer: mejorar los servicios públicos, apoyar a nuestras empresas y comercios, fortalecer la convivencia y hacer de nuestro municipio un lugar donde cada vecino y vecina pueda desarrollar su vida con orgullo.

Pero nada de esto será posible si no practicamos algo que considero esencial en política local: escuchar. Escuchar de verdad. A quienes nos plantean problemas, pero también a quienes comparten ideas, propuestas o críticas constructivas. La política municipal no puede hacerse desde un despacho; debe hacerse en la calle, en los barrios, en las asociaciones, en los comercios, en cada rincón donde late la vida de Sagunto.

Este nuevo año quiero reafirmar ese compromiso: estar al lado de la ciudadanía, atender sus necesidades y trabajar con humildad para convertir sus demandas en soluciones reales. Porque nuestra ciudad no se transforma con discursos, sino con hechos; y los hechos solo llegan escuchando y dialogando.

La Navidad nos recuerda que lo verdaderamente importante son las personas. Que las ciudades no se construyen con cemento, sino con convivencia, esfuerzo común y confianza en el futuro. Yo creo en la fuerza de Sagunto, en el talento de nuestra gente y en la capacidad de este municipio para seguir creciendo.

Deseo que este nuevo año nos encuentre unidos, ilusionados y con la determinación de avanzar. Desde el Partido Popular seguiremos trabajando con dedicación y sentido común para que esta ciudad sea un lugar cada vez mejor para vivir.

Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todos los vecinos y vecinas.