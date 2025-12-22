 Sagunt reconoce a la premiada luchadora Pau Gimeno

La luchadora originaria de Petrés Pau Gimeno ha recibido hoy el reconocimiento del Ayuntamiento de Sagunt y la Concejalía de Actividad Física, Salud y Deportes, por su campeonato en la final de la Liga Iberdrola, en la categoría -53kg sénior, celebrada el pasado noviembre en La Nucía (Alicante) dentro de los I Juegos Nacionales de Deporte de Combate.

Este último título pone el broche de oro a un 2025 en el que esta integrante del club Lluita Morvedre ha conseguido otros diez grandes resultados. Se colgó el oro en el Campeonato Autonómico Sénior, en el Campeonato de España U20 en la categoría -55kg en lucha libre, en el Campeonato de España U23 en la categoría -55kg en lucha libre, en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas U20-U23 en la categoría -53kg U20 en lucha libre, en el Campeonato de España Sénior en la categoría -55kg en lucha libre y en el Campeonato de España Sénior en la categoría -59kg en la modalidad Sambo Playa.

Además, Pau Gimeno consiguió la medalla de plata en el Campeonato de España Sénior en la categoría -60kg en la modalidad Lucha Playa y en el Campeonato de España Universitario de Luchas Olímpicas en la categoría sénior -55kg. Por último, se colgó el bronce en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas U20-U23 en la categoría -55kg U23 en lucha libre y en la Copa de la Reina Iberdrola Sénior en la categoría -53kg.

Asimismo, fue octava clasificada en el Campeonato de Europa U20 en la categoría -55kg, cuarta en el Gran Prix de España Sénior en la categoría -55kg y decimoquinta en el Mundial U20 celebrado en Bulgaria en la categoría -55kg.

Recepción

En la recepción a la luchadora han estado presentes el alcalde, Darío Moreno; el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón; la responsable de los equipos de competición del Club Lluita Morvedre, Ana Aranda; así como familiares y otros miembros del club.

Darío Moreno ha reconocido que “es muy difícil llegar a ese nivel de excelencia”, ya que los y las deportistas deben conciliar su vida personal con su vida deportiva. Estos éxitos, además, pueden servir como “anzuelo” para acercar a la sociedad “al mundo de la lucha en su sentido más amplio”. Asimismo, Moreno afirma que Pau Gimeno es un referente para que las chicas jóvenes hagan deporte: “Las chicas a partir de los 16 años dejan de hacer deporte. Salen a correr o a hacer una clase en el gimnasio, pero el estar federadas o participar en competiciones lo dejan”. Por eso, contar con gente como Pau Gimeno “nos permite lanzar ese mensaje a la contra”.

Por otro lado, Javier Timón ha destacado la “progresión” que Pau Gimeno demuestra año a año “con un nivel de precocidad muy importante”, ya que está destacando en categorías superiores a la suya. “Eres una de las referentes femeninas de nuestro deporte local”, ha asegurado Timón, quien también ha resaltado los valores que Pau Gimeno refleja y ha afirmado que sirve “de inspiración para otras deportistas, para que se animen no solo en la lucha, sino en otras disciplinas deportivas”.

"Es posible combinar deporte y estudios"

Pau Gimeno, por su parte, ha agradecido al ayuntamiento, a su club y a su familia, amigos y compañeros el apoyo que recibe y ha asegurado que le gustaría “que el resto de deportistas pudieran tomar ejemplo y ver que es posible combinar el deporte con los estudios”. “Al final, esto es cuestión de trabajo, de tener organización y poder llegar a todo”, ha aseverado la luchadora local.

Por último, Ana Aranda ha señalado que la lucha “es un deporte minoritario que no tiene mucha visibilidad”, por lo que ha agradecido al ayuntamiento su apoyo. Además, sobre Pau Gimeno ha destacado que es “luchadora, y no solo por hacer lucha, sino porque cada vez que ha caído se ha levantado”.