Las peñas reparten la suerte en el Port de Sagunt

Las peñas que organizan las fiestas patronales del Port de Sagunt han repartido hoy la suerte gracias a un Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que ha pasado de largo en el Camp de Morvedre. Justo en el primer año en el que la Federación de Peñas hacía obligatoria la venta de papeletas, la fortuna les ha sonreído en las pedreas y, con el número 58.293, han logrado un premio de 20 euros por papeleta, pues estas costaban cinco euros pero incluían uno de donativo.

En total han sido 6.450 papeletas vendidas, lo que ha permitido repartir un total de 129.000 euros por todos los rincones de la población pues incluso personas de la Federación de peñas de las fiestas patronales de Sagunt han querido comprarles lotería.

"Muy repartido"

El presidente de las peñas del Port, Manel Rubio, ha mostrado su ilusión por este buen comienzo reconociendo que, en un principio, algunos eran reacios a que cada peña tuviera que vender 100 papeletas para así recaudar fondos con los que poder realizar actividades este verano. "¡Está muy repartido!", decía contento.

Otra alegría

Esta no es la única alegría que se han llevado los peñistas del Puerto de Sagunto pues el décimo que siempre han reservado en una administración para que los peñistas lo pudieran comprar, el 22.948, también se ha visto agradecido con un premio de 100 euros por décimo.

