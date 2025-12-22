El Saguntino rompió la racha al líder
Los rojillos sumaron un punto e impidieron otra victoria consecutiva de los primeros de la clasificación
Pepa Conesa
El Atlético Saguntino termina el año sumando un punto contra el líder tras empatar 0-0. El Castellonense llegó al Nou Morvedre con una racha de 10 victorias consecutivas que rompieron los de Guillem Beltrán que pasarán las navidades terceros con 29 puntos, los mismos que el segundo clasificado el Atlético Levante y a 4 del Castellonense que sigue primero.
Guillem Beltrán expresó tras el choque que el empate fue "agridulce a pesar de enfrentarnos contra el mejor equipo de la liga, pero creo que hemos estado mejor, dominando y llevando el tempo del partido. Digo que hemos terminado con una sensación agridulce porque creo que merecíamos ganar ya que ni siquiera nos chutaron a portería".
‘Si que es verdad que estamos en cuadro y muchos jugadores han forzado jugar hoy y lo que diría es que la sensación es muy buena por cómo han respondido los jugadores, incluso los menos habituales y agridulce por el resultado’, añade Guillem.
Experiencia
Una de las claves que podría haber decantado la balanza del lado de los rojillos, es según Guillem Beltran combinar el aire fresco de los debutantes con la veteranía: ’Nos ha faltado experiencia, al final nosotros hemos terminado el partido con jugadores menos habituales y con poca experiencia en la categoría y al final juntar a esos futbolistas, que la verdad que han estado a la altura, con la experiencia nos habría dado ese punch que nos ha faltado para ganar’.
Beltrán también hace una valoración positiva de lo bien que están respondiendo los jugadores que están debutando y espera una segunda vuelta mucho mejor: ’Estoy muy contento con los debuts y viendo que los futbolistas jóvenes están respondiendo. La experiencia nos llegará y creo que en la segunda vuelta vamos a dar mucha guerra’.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estivella saca a la luz uno de los hallazgos patrimoniales más importantes de 2025 en Morvedre
- Localiza a su perro tras perderlo en Estivella hace 13 años
- La rehabilitación de un edificio emblemático del Port de Sagunt se retomará a principios de año
- Una avería mantiene a miles de personas sin agua en Sagunt
- Estudiantes de diez en Sagunt
- Sagunt impulsa de nuevo una reclamada obra paralizada hace un año
- Arranca la amplia oferta navideña en Sagunt
- Vigilancia extra en Sagunt por el alcohol y las drogas al volante