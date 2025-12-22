El Saguntino rompió la racha al líder

El Atlético Saguntino termina el año sumando un punto contra el líder tras empatar 0-0. El Castellonense llegó al Nou Morvedre con una racha de 10 victorias consecutivas que rompieron los de Guillem Beltrán que pasarán las navidades terceros con 29 puntos, los mismos que el segundo clasificado el Atlético Levante y a 4 del Castellonense que sigue primero.

Guillem Beltrán expresó tras el choque que el empate fue "agridulce a pesar de enfrentarnos contra el mejor equipo de la liga, pero creo que hemos estado mejor, dominando y llevando el tempo del partido. Digo que hemos terminado con una sensación agridulce porque creo que merecíamos ganar ya que ni siquiera nos chutaron a portería".

‘Si que es verdad que estamos en cuadro y muchos jugadores han forzado jugar hoy y lo que diría es que la sensación es muy buena por cómo han respondido los jugadores, incluso los menos habituales y agridulce por el resultado’, añade Guillem.

Experiencia

Una de las claves que podría haber decantado la balanza del lado de los rojillos, es según Guillem Beltran combinar el aire fresco de los debutantes con la veteranía: ’Nos ha faltado experiencia, al final nosotros hemos terminado el partido con jugadores menos habituales y con poca experiencia en la categoría y al final juntar a esos futbolistas, que la verdad que han estado a la altura, con la experiencia nos habría dado ese punch que nos ha faltado para ganar’.

Beltrán también hace una valoración positiva de lo bien que están respondiendo los jugadores que están debutando y espera una segunda vuelta mucho mejor: ’Estoy muy contento con los debuts y viendo que los futbolistas jóvenes están respondiendo. La experiencia nos llegará y creo que en la segunda vuelta vamos a dar mucha guerra’.