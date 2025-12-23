El caso del menor herido en el 'bou al carrer' de Albalat se llevará al Consell

La Fundación Franz Weber, que aboga activamente por el mantenimiento de la naturaleza y la defensa de los derechos de los animales, ha solicitado públicamente a la Generalitat Valenciana que “aleje” a las personas menores de edad de los “bous al carrer”después del incidente ocurrido en Albalat dels Tarongers, donde un menor de 17 años resultó herido durante una de estas convocatorias.

La ONG internacional presentará este lunes al Consell un escrito por registro de entrada, tal y como ha avanzado al Levante-EMV uno de sus portavoces, en el que solicitará al gobierno valenciano que "cumpla con la recomendación del Comité de los derechos humanos del menor, de Naciones Unida de 2018, que recoge la necesidad de alejar a los menores de 18 años de estos festejos". La entidad no solo pedirá que se tenga en cuenta a Naciones Unidas en este punto, sino que inicie una reflexión profunda sobre este asunto".

La reacción de la Fundación se produce tras el incidente ocurrido el pasado puente de la Inmaculada cuando un joven de 17 años era embestido por una vaca en los festejos taurinos de Albalat dels Tarongers con motivo de la conmemoración de la festividad de la patrona. El suceso obligó al traslado del herido hasta el Hospital Clínico de Valencia después de presentar una perforación en el pulmón y varias costillas rotas, que le llevaron hasta la UCI y a permanecer ingresado varios días.

Normativa

Desde la entidad, advierten de que solo en la Comunitat Valenciana fallecieron 57 personas (2005-2022) "como consecuencia de estas actividades taurinas, que se suman a los cientos de heridos que desde el lobby minimizan e incluso intentan que sean las administraciones públicas las que asuman toda la contratación de cualquier cobertura sanitaria o aseguradora durante estos festejos", denuncian.

Los naturalistas recuerdan que el marco normativo permite la participación directa de personas menores desde los 16 años, aunque "las polémicas por el acceso de niños y niñas han sido casi constantes en los últimos años. De hecho la Ley de Infancia autonómica prohibiría de facto esta implicación, dado que veta que participen en actividades que causen daño a los animales".

Precisamente, la ONG, sosteniendo estos argumentos, asegura haber llevado el tema hasta el Síndic de Greuges y a otras instancias; sin embargo, "a veces no hay respuesta, pero cuando la hay, está basada en el marco legal que permite la participación de estos menores, amparándose en el Decreto de Bous al carrer de 2015".

Científicos alertan sobre estas imágenes.

Según la ONG, está comprobado los efectos negativos sobre los menores. "Diferentes especialistas han advertido acerca de la exposición de las personas menores de edad a contenidos violentos, comprobando alteraciones en su comportamiento y midiendo diferentes niveles de agresividad y ansiedad posterior. Además del evidente riesgo de que el niño sufra angustia e incluso efectos traumáticos originados por la exposición de escenas de agresiones violentas hacia humanos y animales".

Ante esto, concluyen que "la exposición a la violencia en la infancia puede contribuir a la normalización de la de esta y a fomentar actitudes de aceptación de la agresión", terminan.