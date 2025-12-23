El CD Acero termina el año líder

El CD Acero pasará las fiestas navideñas como líder de la tabla tras realizar una gran primera vuelta que termina con empate a domicilio contra el SC Requena 0-0. Los primeros clasificados de la Lliga Comunitat Nort terminan el 2025 con 36 puntos.

Desde el club valoran positivamente el punto para cerrar el año, asegurando que fue un ‘partido muy igualado y de máxima exigencia en Tomás Berlanga. Nos llevamos un punto tras un encuentro serio, competido y con pocas concesiones por parte de ambos equipos’.

‘Supimos mantener el orden defensivo, competir cada acción y sostener la portería a cero en un campo complicado. Aunque faltó acierto en los últimos metros, el equipo volvió a mostrar solidez, compromiso y mentalidad competitiva’, concluyen desde la entidad rojiblanca.