Los controles de alcohol y drogas no faltarán estas fiestas en Sagunt
Todos los cuerpos de seguridad reforzarán las plantillas en las jornadas clave
Los controles del consumo de alcohol y drogas no faltarán durante estas fiestas navideñas en Sagunt para velar así por la seguridad vial. Todas las fuerzas de seguridad han reforzado sus plantillas, especialmente para la última noche de 2005, pero también para otras fechas señaladas.
Así lo explican desde el ayuntamiento tras la Junta Local de Seguridad celebrada para preparar el dispositivo previsto para estas fechas y, en especial, para la Nochevieja. El subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, José Rodríguez, acudió al encuentro encabezado por el alcalde, Darío Moreno, que reunió a otros ediles, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como del servicio de Emergencias y la Policía Local de Sagunt.
El objetivo de la reunión fue "garantizar la coordinación entre los diferentes cuerpos en celebraciones en las que se pueden congregar más gente como los Mercadillos Navideños, la Nochevieja o la Cabalgata de Reyes”, según ha explicado el alcalde de Sagunt.
En este sentido, sirvió para determinar un dispositivo especial de seguridad que velará por un normal desarrollo de los actos previstos.
Violencia machista
También se puso énfasis en el control del consumo de alcohol y drogas o la violencia de género: “Cuestiones especialmente relevantes durante las fiestas navideñas, ya que el aumento de celebraciones sumado a la concentración de personas, así como al consumo de alcohol y los desplazamientos por carretera hace necesario reforzar la prevención y la seguridad”, afirman desde el consistorio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Localiza a su perro tras perderlo en Estivella hace 13 años
- La rehabilitación de un edificio emblemático del Port de Sagunt se retomará a principios de año
- Estudiantes de diez en Sagunt
- Estivella saca a la luz uno de los hallazgos patrimoniales más importantes de 2025 en Morvedre
- Sagunt impulsa de nuevo una reclamada obra paralizada hace un año
- Las peñas y otros colectivos reparten suerte en Sagunt
- Arranca la amplia oferta navideña en Sagunt
- Los Monasterios no renuncia a segregarse de Sagunt