Los controles de alcohol y drogas no faltarán estas fiestas en Sagunt

Los controles del consumo de alcohol y drogas no faltarán durante estas fiestas navideñas en Sagunt para velar así por la seguridad vial. Todas las fuerzas de seguridad han reforzado sus plantillas, especialmente para la última noche de 2005, pero también para otras fechas señaladas.

Así lo explican desde el ayuntamiento tras la Junta Local de Seguridad celebrada para preparar el dispositivo previsto para estas fechas y, en especial, para la Nochevieja. El subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, José Rodríguez, acudió al encuentro encabezado por el alcalde, Darío Moreno, que reunió a otros ediles, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como del servicio de Emergencias y la Policía Local de Sagunt.

El objetivo de la reunión fue "garantizar la coordinación entre los diferentes cuerpos en celebraciones en las que se pueden congregar más gente como los Mercadillos Navideños, la Nochevieja o la Cabalgata de Reyes”, según ha explicado el alcalde de Sagunt.

En este sentido, sirvió para determinar un dispositivo especial de seguridad que velará por un normal desarrollo de los actos previstos.

Violencia machista

También se puso énfasis en el control del consumo de alcohol y drogas o la violencia de género: “Cuestiones especialmente relevantes durante las fiestas navideñas, ya que el aumento de celebraciones sumado a la concentración de personas, así como al consumo de alcohol y los desplazamientos por carretera hace necesario reforzar la prevención y la seguridad”, afirman desde el consistorio.