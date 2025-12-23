Medio Ambiente completa los trámites para regenerar nueve playas valencianas

Ya es oficial. La unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Rover Maritime y Dredging International ha firmado el contrato de casi 42,7 millones de euros con la secretaría de Estado de Medio Ambiente para la regeneración de más de 9 kilómetros de nueve playas valencianas.

Se trata de una intervención largamente demandada para frenar el deterioro de una parte del litoral, mediante el trasvase de 3,2 millones de arena procedente del banco submarino situado frente a Cullera. Además de esta localidad de la Ribera, donde también se contempla la construcción de tres espigones, la reconstrucción y acondicionamiento de diques en la desembocadura del l'Estany, así como la retirada de escolleras inadecuadas o mal orientadas, el destino del material será Sueca, Sagunt, Canet d'en Berenguer.

Concretamente para el litoral del Camp de Morvedre, el volumen del aporte superará los 1,2 millones de metros cúbicos, cantidad a la que hay que descontar tanto las tareas del perfilado de las playas como las pérdidas de sedimentos durante el proceso del dragado, el transporte a lo largo de más de 40 kilómetros y el depósito en la zona más al norte, donde se estima que llegarán 960.000 metros cúbicos.

Desglose por municipio

El proyecto, que ha requerido una ardua tramitación, señala esta zona como prioritaria e incluye otros 4.000 metros cúbicos de arena para reforzar el cordón dunar en la gola de Quartell, así como el encauzamiento de esta última. En estos 4,1 kilómetros de litoral entre las playas de Almardà, Corinto, Malvarrosa y Racó de Mar se estima una inversión de 18,7 millones de euros, que incluyen también las medidas ambientales, la gestión de los residuos y la seguridad y salud laboral.

En las playas de El Perelló, El Pouet y Les Palmeres de Sueca, que se extienden por cerca de 3,3 kilómetros, la aportación aproximada será de 775.000 metros cúbicos por cerca de 7,6 millones de euros. Mientras, a Marenyet y l'Estany, en Cullera, con una extensión de 2 kilómetros, llegarán 1,1 millones de metros cúbicos de material, además de construirse tres espigones rectos, cuya longitud sumarán casi 700 metros que necesitarán 21.885 metros cúbicos de material. En este caso, la inversión ronda los 16,3 millones de euros.

Playa del Marenyet de Cullera. / Agustín Perales

Completado el grueso de la tramitación administrativa, la ejecución queda en manos de la UTE, que dispone de cinco meses para completar las obras. Este plazo no empezó a contar todavía a la formalización del contrato, que se suscribió el 17 de diciembre, sino que lo hará a partir del acta de comprobación de replanteo, que debe contar con el visto bueno de la dirección de obras. Este servicio, que se completa con la supervisión de las medidas de seguridad y salud laboral, así como del seguimiento ambiental, costará 722.000 euros y lo prestará Geser Ingenieros Consultores, como ya se rubricó también hace unos días.

Plan de obras

Según el plan de trabajo al que ha tenido acceso Levante-EMV, el primer mes servirá para adoptar las medidas ambientales en el banco de arena. Ya en el segundo mes se debería empezar con la extracción del sedimento y el balizamiento de las tres zonas de actuación. Además, en Sagunt se retirará una pequeña cantidad de gravas y se encauzará la gola de Quartell. El tercer mes es cuando está previsto que llegue el material a las playas y el cordón dunar del norte del Camp de Morvedre, mientras que en Cullera se realizarán los trabajos con los espigones.

Ya en la recta final de este programa se reservan el trasvase de arena y la restauración dunar en Cullera y Sueca, al igual que las medidas ambientales y correctoras para acabar con la regeneración de las nueve playas. De esta forma y si no surgen grandes imprevistos, las intervenciones estarán listas antes del verano, con lo que se cumplirá in extremis el plazo para su financiación a través de fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Trabajos ininterrumpidos

Para cumplir con este estrecho margen y debido fundamentalmente a la "excepcionalidad" de la draga de succión que deberá emplearse, la secretaría de Estado de Medio Ambiente ya contempló el "elevado coste horario" del uso de esta maquinaria como un "gran condicionante", que conlleva un calendario laboral "ininterrumpido, mientras duren las operaciones de extracción de arena, consistente 24 horas todos los días de la semana, por lo que se contará con horarios nocturnos".

Así, la estimación de los cinco meses de la ejecución del contrato ya contempla las paradas necesarias, "bien por temporales u otros condicionantes ambientales o sociales", así como el tiempo para la movilización de la maquinaria.

Draga en Gibraltar

Según el compromiso de la UTE, la draga utilizada será una Bonny River con tubería de chorro, que reducirá la turbidez al permitir el vertido de finos a una profundidad de hasta 30 metros. Las empresas adjudicatarias garantizaron la "disponibilidad inmediata" de esta máquina "de reciente construcción con medios avanzados" para el trabajo y bajo calado operativo para un mayor acercamiento a la costa". Otro detalle que esgrimieron Rover y Dredging fue su "proximidad geográfica", al estar actualmente en Gibraltar.