Quart de les Valls impulsa una campaña navideña para incentivar las compras locales

La campaña navideña de comercio de Quart de les Valls ya está en marcha. El Ayuntamiento impulsa una iniciativa que busca "incentivar las compras de proximidad y dinamizar el comercio local durante las fiestas de Navidad", afirman desde el consistorio. Además, buscan ayudar a los comercios locales en los meses posteriores a este periodo más activo.

Compras con regalo

La ciudadanía podrá participar en esta propuesta desde el 16 de diciembre hasta el 7 de enero. Esta acción está pensada para premiar la fidelidad al comercio del municipio. Además, las personas que realicen sus compras en los establecimientos adheridos a la campaña entran en el sorteo público de vales de 50 euros. El sorteo se realizará el 7 de enero de 2026.

Por cada compra mínima de 10 € en los establecimientos participantes, se podrá conseguir un sello. Cuando se complete el ticket con 5 sellos de, como mínimo, dos comercios diferentes, se podrá depositar en el buzón habilitado en cada establecimiento y entrar en el sorteo de los vales para gastar al comercio local, que se podrán gastar hasta el 31 de marzo de 2026.

Primera campaña de comercio local

El ayuntamiento reafirma con esta campaña su compromiso con la promoción y el esfuerzo esencial para mantener vivo el tejido económico y social del pueblo. “Es la primera vez que el pueblo de Quart de les Valls colabora activamente en una campaña con el comercio local", destaca la alcaldesa Lara González.

González añade que "la intención es seguir trabajando para mostrar nuestro apoyo a todos los vecinos y vecinas que se echa adelante para llevar un negocio en el pueblo", además de que "apoyamos el comercio de proximidad, hacemos pueblo y hacemos Navidad en Quart de les Valls”, concluye invitando vecinos y visitantes a sumarse a la iniciativa y disfrutar de las compras navideñas en el municipio.