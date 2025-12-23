Rap con firma para promover la igualdad en Faura

El CEIP San Vicente Ferrer de Faura acogió jornada muy especial organizada por el ayuntamiento, en su apuesta por una educación basada en la igualdad y el respeto.

El alumnado de quinto y sexto de Primaria participó en cuatro talleres de rap conducidos por Tesa, una de las voces más representativas del panorama musical en valenciano.

Los talleres, titulados «Nuevas masculinidades igualitarias», estaban concebidos como un espacio educativo y creativo donde el alumnado reflexiona sobre los roles de género, las emociones y las relaciones igualitarias, utilizando la música y la palabra como herramientas de expresión y transformación social. A través del análisis de letras y la creación de textos propios, se promovieron valores como el respeto, la diversidad y la corresponsabilidad, haciendo hincapié en modelos masculinos respetuosos, empáticos, corresponsables y libres de violencia.

Durante el taller, el alumnado trabajó de manera cooperativa en la creación de letras de rap que reflejen estos valores, reforzando la autoestima, la comunicación asertiva y la convivencia positiva. El proceso creativo se convierte así en una instrumento de prevención de la violencia machista y de construcción de una cultura de igualdad desde las primeras edades.

La cantante, ante el alumnado. / Levante-EMV

Como colofón a la jornada, que cuenta con la financiación del Plan Corresponsables 2025 del Ministerio de Igualdad, Tesa ofreció un concierto en el mismo centro escolar abierto a todo el alumnado, donde pondrá en práctica los valores trabajados durante la mañana a través de su música.

Arte y valores

La alcaldesa, Consol Duran, ha destacado “la importancia de impulsar iniciativas educativas que combinan la creatividad artística con la formación en valores”. Además, ha apuntado que, en cuanto al rap, “es un género musical próximo al alumnado y con una fuerte carga reivindicativa, por el que acontece una herramienta pedagógica óptima para reivindicar la igualdad entre chicos y chicas desde un lenguaje creativo y motivador”.

La alcaldesa ha incidido en que para el ayuntamiento “es fundamental apoyar al talento valenciano y, al mismo tiempo, transmitir desde las primeras edades mensajes que fomentan la igualdad, el respeto y la convivencia”. “Actividades como esta demuestran que el arte puede ser un poderoso elemento para construir una sociedad más justa y empática”, ha concluido.