La vertiente solidaria del Consorcio Palancia-Belcaire

La campaña solidaria de Navidad impulsada por el Consorcio Palancia Belcaire (C3V1), que presta servicio a todo el Camp de Morvedre y otras comarcas, ha logrado recaudar 6.000 euros que se han destinado íntegramente a Cáritas Diocesana de Segorbe. La iniciativa, desarrollada bajo el lema “Nadal Solidari C3V1” y en colaboración con la empresa concesionaria RPB, ha vinculado "la correcta gestión de residuos con un fin social durante las fechas navideñas", según afirman desde la entidad.

Entre el 1 y el 21 de diciembre, los ecoparques fijos y móviles de la red consorciada han recogido un total de 857 toneladas de residuos. Cada tonelada depositada se ha traducido en una aportación de 7 euros al fondo contra la pobreza de Cáritas, alcanzando finalmente la cifra de 6.000 euros donados.

Valor práctico y simbólico

Durante el acto de entrega del donativo, la presidenta del Consorcio y alcaldesa de Segorbe, Mari Carmen Climent, destacó el valor simbólico y práctico de la campaña, que representa “un modelo de gestión pública útil, cercana y con impacto real en la vida de las personas”. Climent subrayó también la necesidad de seguir impulsando iniciativas que conecten sostenibilidad y solidaridad, con el objetivo de que la red consorciada sea cada vez “más accesible, eficaz y útil para la ciudadanía”, añade.

La campaña ha tenido presencia en los 56 municipios que integran el Consorcio Palancia Belcaire de las comarcas del Camp de Morvedre, Alto Palancia y Plana Baixa, con acciones informativas en ferias, mercados y plazas. "Estas actividades han permitido difundir el mensaje solidario y fomentar una mayor participación ciudadana en el uso de los ecoparques y ecomóviles, demostrando que el reciclaje también puede convertirse en una herramienta de ayuda social", añaden.

Gestión eficiente de residuos

En el acto participaron la gerente del C3V1, Silvia López; el gerente de la planta de tratamiento gestionada por RPB, Rubén Benito; el director de Cáritas Diocesana de Segorbe, Vicente Nemesio Aliado, y el director de Cáritas Diocesana de Castelló, Francisco Mir.

Con esta iniciativa, "el Consorcio C3V1 y los ayuntamientos consorciados refuerzan su compromiso con una gestión eficiente de los residuos domésticos recogidos de forma selectiva, al tiempo que contribuyen de manera directa al apoyo de las familias más vulnerables del territorio", concluyen desde el Consorcio.