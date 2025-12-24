Dos alegaciones acaban de dar forma a la segunda versión del 'basurazo' de Sagunt

Entre los últimos acuerdos plenarios adoptados por el Ayuntamiento de Sagunt este 2025 destacan los retoques finales a la tasa para la recogida y el transporte de residuos domésticos y municipales, conocida como el 'basurazo', que se aplicará el próximo año.

Con el voto favorable del gobierno local (PSPV y EU-Podem), la abstención de Compromís y la posición contraria del resto (PP, IP y Vox), el resultado fue la aceptación de dos enmiendas a la ordenanza ya aprobada en octubre y el rechazo de siete alegaciones presentadas también en el plazo de exposición pública.

Una de las propuestas que no prosperó procedía de la formación segregacionista, cuyo concejal, Manuel González, no se resistió a tomar la palabra para advertir de que sus argumentos "han sido la base para anular la ordenanza en otros municipios".

Ejemplo de León

Hacía referencia a León, donde la Justicia ha sido rápida en tumbar su 'basurazo' para este año por incumplimientos en los pasos legales de exposición al público, la fusión de actos administrativos, los criterios arbitrarios tanto del cálculo de la cuota como del informe económico y la vulneración de los principios de seguridad jurídica e información al contribuyente.

En su intervención plenaria, González se refirió también al "trato desigual" a los sectores comercial y hostelero, a los que se ofrecen mayores bonificaciones, respecto a la ciudadanía. Además de mantener el compromiso de IP para "seguir con la espada en todo lo alto", en referencia a su rechazo al 'basurazo', que ya se ha sustanciado en la organización de dos concentraciones ciudadanas, el edil pronosticó una "rebaja de la tasa para 2027, que es año electoral".

Posible rebaja

Este augurio encontró respuesta en el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, quien replicó que, "si -esta cuota de 111 euros anuales- se reduce" será "algo bueno", gracias a que "se podrá", en referencia a las imposiciones legales que obligaron a incrementar esta tasa un 113 % entre 2024 y 2025, subida que se mantiene para 2026.

Contenedores de basura en la zona de la playa del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Para el próximo ejercicio y después de las bonificaciones que ya se incorporaron en la redacción original, las últimas alegaciones tendrán un impacto negativo sobre la recaudación de 350.000 euros, según el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Comerciantes

La Federació Comarcal d'Asociacions de Comerciants de Sagunt fue la que vio satisfecha su reclamación con el añadido a la ordenanza de una disposición transitoria que da margen hasta el primer trimestre del año para certificar el cumplimiento de los requisitos de ciertas bonificaciones. En el caso de las viviendas será la recogida selectiva de aceite doméstico usado, mientras que para el resto, agrupado en actividades económicas, será la aprobación de un plan de reducción de residuos, la participación en las campañas municipales de sensibilización ambiental, la disposición de un punto de recogida de pilas y aceite, así como la acreditación de tener otorgada la certificación ISO 14001 y registro EMAS.

Requisito

Este último requisito también se ha incorporado en la recta final de la tramitación a través de una enmienda de la empresa de Sagunt, la Sociedad Anónima de Gestión (SAG).