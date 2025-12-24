El bus que une Sagunt y València sufrirá cambios durante las fiestas

La conexión en autobús entre Sagunt y València sufrirá cambios durante estas fiestas. Según la Generalitat, «todos los transportes públicos autonómicos funcionarán y ampliarán su oferta de servicio con motivo de Navidad y que se llevará a cabo un servicio especial con motivo de Nochevieja».

En el corredor norte, los autobuses incrementan frecuencias los fines de semana en las salidas desde el Port de Sagunt hacia València y habrá dos salidas más los sábados y ocho más (cuatro por sentido) el domingo.

Asimismo, pese a que desde ayer 23 de diciembre al 6 de enero se aplicará el horario de no lectivo, se refuerza con seis expediciones más (tres por sentido) para mejorar la conexión en horas punta entre el Port de Sagunt y València.

Por parte de Metrobús, el 31 de diciembre los autobuses dejarán de circular sobre las 21 horas y se activarán las diferentes líneas nocturnas.

Además, la víspera de Reyes, el día 5 de enero se operará como un laborable normal y habrá servicio nocturno.