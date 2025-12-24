El repunte de casos de gripe hace tomar medidas en Sagunt

Los registros de personas afectadas por gripe se duplican en apenas una semana. La tasa de incidencia de la Comunitat Valenciana se sitúa en los 467,2 casos por cada 100.000 habitantes. Según el Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SIVIRA) de la Generalitat, "esta ola de gripe ha puesto al límite las urgencias de varios hospitales valencianos".

Se han llegado a registrar picos de hasta tres pacientes por minuto en los centros con mayor presión asistencial y es que algunos hospitales están atendiendo a casi 500 personas diarias. El repunte de personas afectadas se ha adelantado respecto a años anteriores ya que, normalmente suele registrarse tras los encuentros sociales de las fiestas navideñas, a mediados del mes de enero.

Horario de vacunación

Dada la situación, el centro de salud de Sagunt ha ampliado su horario de vacunación: de lunes a jueves de 15 a 20 horas y los viernes de 9 a 13 horas, sin cita previa. Desde la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Sagunt se insta a la ciudadanía a que acuda a vacunarse contra la gripe.

Cartel de vacunación contra la gripe. / Ayuntamiento de Sagunt

Añaden que también es posible vacunarse contra el COVID-19 y recuerdan desde el consistorio que "los grupos más vulnerables son las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, los profesionales sanitarios y las personas con patologías de riesgo".

Gravedad de los cuadros clínicos

Según el SIVIRA, "existe una especial preocupación por la variante K, que está impulsando un aumento en la gravedad de los cuadros clínicos y en las hospitalizaciones". Además, los expertos prevén que "la transmisión continúe en aumento durante las celebraciones navideñas debido a la mayor interacción en espacios cerrados", añaden.

La vacunación, por lo tanto, "es la principal herramienta de prevención, especialmente para los grupos de riesgo", concluyen desde el ayuntamiento en su llamada a la vacunación para los vecinos y vecinas del municipio.