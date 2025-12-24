Trabajo conjunto para mejorar la empleabilidad en Sagunt

Empresas del Camp de Morvedre y profesorado de Formación Profesional de Informática de distintos centros de València pudieron contactar recientemente en Sagunt gracias a la jornada 'Talento PYME: Conectando Centros y Empresas' organizada por el Instituto de Educación Secundaria Camp de Morvedre.

La jornada celebrada en el Museo Industrial y de la Memoria Obrera del Port de Sagunt tuvo como objetivo "reforzar la colaboración entre el sistema educativo y el tejido empresarial", según informan desde la organización.

La iniciativa se enmarca en el programa Talento PYME, impulsado por la Dirección General de Formación Profesional de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, cuyo propósito es "fortalecer los vínculos entre los centros de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana y las pequeñas y medianas empresas, alineando la formación del alumnado con las necesidades reales del mercado laboral", añaden.

Durante la jornada. / IES Camp de Morvedre

Necesidades reales

La directora del IES Camp de Morvedre, Amparo Navarro, fue la encargada de inaugurar el evento y destacó que "la importancia de conocer las necesidades reales del sistema productivo para trasladarlas a la enseñanza de FP”. Además, participaron la Directora General de Formación Profesional, Marta Armendia, la directora del Área de Formación de Cámara València, Cristina Vicente. La jornada reunió cerca de 70 participantes procedentes del ámbito empresarial y educativo.

En el encuentro se destacó la importancia de la colaboración entre centros de Formación Profesional y las empresas del sector de la informática, subrayando la FP como una "vía clave para el desarrollo del talento, la empleabilidad del alumnado y la competitividad de las PYMES valencianas", añaden desde el centro. Marta Armendia sostuvo que “con la nueva FP, la responsabilidad de formar al alumnado es compartida entre centros educativos y empresas, por ello, la línea estratégica de la Conselleria pasa por vincular la formación profesional al entorno”. Además, Cristina Vicente subrayó que “la necesidad de realizar más jornadas como esta y fortalecer el triángulo centros, alumnos y empresa”.

Durante la jornada. / IES Camp de Morvedre

Fórmulas de cooperación

Durante la jornada, docentes, empresas y profesionales compartieron experiencias, debatieron nuevos retos y exploraron fórmulas de cooperación para mejorar la cualificación y la empleabilidad en la familia de informática, según informan desde el centro. A lo largo de la mañana se desarrollaron dinámicas y sesiones de trabajo en las que "las empresas expusieron sus necesidades y, junto con el profesorado, se analizaron posibles soluciones a través de proyectos y buenas prácticas en la formación del sector".

Entre los temas abordados destacó la nueva Ley de Formación Profesional, presentada como "una herramienta fundamental para impulsar la formación dual, reforzar la conexión con las empresas y favorecer la actualización de competencias tanto del alumnado como del personal docente", añaden. El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, fue el encargado de clausurar la jornada. Moreno resaltó el papel del IES Camp de Morvedre como "referente en la Formación Profesional de la familia de Informática y en la promoción de iniciativas que acercan la educación a la realidad empresarial y fomentan la cooperación entre ambos ámbitos", concluyó.