Objetivo: Recoger 14 toneladas de alimentos en Sagunt
El centro solidario espera llegar este año a unas 3.000 familias de la población que necesitan atención urgente
Albert Vidal
El Centro Solidario de Alimentos de Sagunt creado hace más de una década inició este fin de semana su campaña de recogida de alimentos no perecederos de Navidad en 14 de los principales supermercados de ambos núcleos de la población. Los más de 170 voluntarios de este colectivo se repartieron por distintos puntos con tal de recoger 14.000 kilos para los colectivos más vulnerables.
El presidente del Centro Solidario de Alimentos, Juan Carlos Pulleiro Rodríguez, asegura que “este año esperamos llegar a unas 3.000 familias del pueblo que necesitan atención urgente para suplir sus necesidades económicas básicas”. Pulleiro explica que “la creciente inflación, que supone el progresivo encarecimiento de la cesta de la compra, agravada por el precio desorbitado de la vivienda, supone que muchas familias no lleguen a fin de mes”. “Nuestra aportación para suplir necesidades nutricionales e higiénicas básicas es una ayuda inestimable para aquellos que realmente lo necesitan”.
El centro solidario estima que “es una realidad que la cantidad de personas que necesitan ayuda aumenta cada año".
Derivados desde los Servicios Sociales
Una de las características de la ayuda social que realizan es que “las personas que atendemos son enviadas directamente por los servicios sociales del ayuntamiento, con los que colaboramos estrechamente”.
Pulleiro comenta que para llevar a cabo su función, “además de las dos campañas que organizamos durante año, contamos con el apoyo del consistorio, de las grandes empresas de la zona, de muchas asociaciones y colegios que organizan eventos para recoger alimentos para el Centro”. “En todas esas organizaciones hay personas sensibles que no son ajenas a la situación adversa de muchos conciudadanos y quieren echar una mano”, apunta. “A todas ellas y por supuesto a nuestros voluntarios y voluntarias, alma de nuestra organización, queremos aprovechar esta publicación para expresarles nuestro agradecimiento”, agrega.
