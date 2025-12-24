Sagunt refuerza la seguridad en Navidad

La Policía Local de Sagunt inicia una campaña especial durante las fiestas navideñas. El objetivo principal del dispositivo es "velar por la seguridad en las zonas comerciales". El motivo que ha promovido esta campaña es "el aumento de personas en las vías públicas de la ciudad y especialmente en las zonas comerciales que aumentan su actividad en estas fechas", añaden desde el Ayuntamiento del municipio.

"En esta campaña se priorizarán los servicios de proximidad de la policía de barrio, acercando, más si cabe, el servicio a los vecinos, vecinas y visitantes durante estas fiestas, atendiendo todas aquellas incidencias que se produzcan e informando sobre todos aquellos aspectos que se requieran", tal y como informan desde el consistorio.

Seguridad ciudadana

Los agentes de seguridad de la localidad finalizan el año con esta campaña, "después de unos meses de intenso trabajo en la planificación de las tareas que más incidencia tienen en la calidad de vida de la ciudadanía como son, ciclomotores, animales de compañía y vehículos de movilidad personal, entre otros", añaden desde la entidad.

Tal y como informa el ayuntamiento sobre estas iniciativas de actuación policial, "el objetivo siempre ha sido velar por la seguridad en su aspecto más amplio, tanto en lo relativo a la seguridad vial como en lo relacionado con la seguridad ciudadana".

Campaña de proximidad

María José Carrera, concejala de Policía Local, resalta “la importancia de esta campaña de proximidad en momentos en los que el aumento de la actividad es más significativo en nuestro municipio, a través de servicios de barrio en las zonas más concurridas, en especial zonas comerciales, reforzando de este modo la seguridad y velando por que los vecinos realicen sus compras con normalidad”.

Asimismo, recuerda que se ha previsto un “refuerzo extraordinario de personal para los días más señalados, como son Nochebuena y Nochevieja, mediante dispositivos especiales que se han coordinado con otros cuerpos de seguridad”.