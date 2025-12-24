Los temporales avivan la necesidad del trasvase al litoral norte de Sagunt

Los últimos temporales han disparado la necesidad de aportaciones masivas de arena en el litoral norte de Sagunt al "degradar más" la costa de Almardà, Corinto y Malvarrosa. Así lo remarcan tanto vecinos de la zona como el mismo alcalde, Darío Moreno, tras valorar de forma positiva que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya firmado el contrato de casi 42,7 millones de euros para la regeneración de más de 9 kilómetros de nueve playas valencianas, entre las que están el litoral norte de Sagunt y el de Canet d’en Berenguer, como adelantó Levante-EMV.

El socialista destaca la medida pues, a su juicio, evidencia que “la solución que el Ministerio propuso para nuestras playas del norte está cada vez más cerca". Ahora, pone el acento en que "es una cuestión que necesitábamos con urgencia, más aún, después de los últimos episodios de lluvias, que aún han degradado más la costa de Almardà, Corinto y Malvarrosa".

Reacciones vecinales

Residentes en esta última playa, que es la más castigada, coinciden en la necesidad de una "rápida" intervención ante lo que ha avanzado el mar desde el pasado verano. Ahora, también vuelven a reclamar sistemas de retención de los 960.000 metros cúbicos de arena que se llevarán hasta allí desde un banco submarino de Cullera. Como expone uno de ellos, Germán Carratalà: "El mar se nos está comiendo la playa y ya está a pocos metros de los chalés de primera línea cuando hace años teníamos más de 75 metros delante. Por tanto, con ese trasvase tendremos una ganancia importante pero, si no va acompañado de espigones u otras medidas, al primer o segundo temporal estaremos igual o peor", dice este integrante de la Asociación vecinal de Almardá, Corinto y Malvarrosa. Junto a esto, se pregunta "por qué todas las playas al norte y sur de Sagunto tienen espigones, pero Sagunto no".

Desde la entidad vecinal Almardà Viva también se ha incidido en otro aspecto: "La necesidad urgente de la regeneración de nuestras playas, con especial atención a la playa de Malvarrosa, nos hace pensar en lo lento de los trámites administrativos para poner en marcha cuanto antes la tan deseada regeneración. Esperemos que en enero del ya muy cercano 2026 se inicien de una vez por todas los trabajos". Junto a esto, remarcan que "esta aportación de arena se debe complementar con la construcción de diques exentos, paralelos a la costa, que retengan la arena aportada y sean un freno a la fuerza de los temporales".

Cuenta atrás

La reciente firma del contrato de las obras supone el inicio de la cuenta atrás para que comiencen estos trabajos que el ayuntamiento y diversos colectivos vecinales llevan años reclamando, lo que les ha llevado a realizar todo tipo de protestas tato en la ciudad como en la misma capital provincial, València.

Como apunta el alcalde, "con el procedimiento administrativo prácticamente completado, en breve se comenzará con la ejecución de los trabajos. No obstante, la actividad importante en nuestras playas será a partir de marzo-abril de 2026, con una gran draga que transportará miles de metros cúbicos de arena a la zona de Corinto-Malvarrosa", explica en un mensaje claro a quien pueda extrañarse si en breve no se ve maquinaria en la zona. "Es una muy buena noticia para nuestra ciudad en este fin de año”, concluye.

Las obras, como ya ha informado este diario, serán realizadas por la unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Rover Maritime y Dredging International.