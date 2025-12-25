El alcalde felicita las fiestas a la población mayor de Sagunt

Como se ha convertido en tradición durante las fiestas navideñas, el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y la concejala de Servicios Sociales, Nuria Carbó, visitaron los centros de envejecimiento activo (CEA) y las residencias de mayores y personas dependientes del municipio.

Visita a uno de los centros de envejecimiento activo. / Ayuntamiento de Sagunt

Estos encuentros pretenden desear unas felices fiestas a los usuarios y comprobar el estado de los centros para conocer sus necesidades y poder seguir trabajando conjuntamente, según explican desde el ayuntamiento.

Recorrido

En su recorrido, la comitiva hizo para en los CEA de Sagunt y el Port, además de las residencias Nuestros Hijos, El Mar, Monte Arse y Nuestra Señora del Carmen, además de la residencia de personas dependientes de Sagunt.

El alcalde señala que "nuestras residencias y centros para mayores prestan un servicio clave para la ciudadanía, sobre todo para las personas mayores". Asimismo, sirven no solo para que se mantengan activas, sino también para que "no caigan en ningún tipo de soledad no deseada".

Ámbitos de colaboración

Por ello, "es importante que haya una interlocución directa entre las diferentes administraciones, particularmente la local, y estas residencias", añade Moreno. Tras estas visitas, el alcalde de Sagunt asegura que "hemos detectado algunos ámbitos de colaboración en los que poder seguir avanzando".