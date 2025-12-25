Canet prevé grandes inversiones en 2026

Canet prevé un año 2026 repleto de importantes inversiones, según se avanzó en el último pleno dedicado al presupuesto, que quedó aprobado con los votos en contra de la oposición.

Aunque la inversión real recoge 644.000 euros, a esta cantidad hay que sumar otros proyectos que están por desarrollar y que van a estar financiados con fondos europeos, el Pla Obert de la Diputació de València y otras subvenciones de la institución provincial, tal y como se explicó en la sesión. Por este motivo, las inversiones crecerán de manera exponencial, aunque las que "contablemente se pueden incluir" hayan disminuido en cerca de un 25% respecto al año anterior. Descenso que viene justificado porque "la mayor inversión de los fondos europeos comenzó en 2025", explicaba la concejala de Hacienda, María José Panach. Así pues, este capítulo puede superar en 2026 cerca de 1,8 millones de euros. Estos proyectos se incorporarán a la contabilidad municipal a medida que se vayan adjudicando.

El alcalde explica algunos de los proyectos. / LEVANTE-EMV

Actuaciones

Entre las inversiones que recoge el presupuesto aprobado destaca el estudio de remodelación del fondo marino o digitalización, que cuenta con una dotación de 300.000 euros. Este proyecto analizará el comportamiento del sedimento en el lecho de mar, lo que ayudará a la futura toma de decisiones o medidas a adoptar para poner freno a la regresión de playa ante la fuga de arena. Otra de las acciones que se suman al proyecto piloto que Canet está poniendo en marcha para regenerar su playa.

Dentro de este capítulo aparece la subvención de 82.000 euros que la diputación otorga al municipio para la adquisición de vehículos con el objetivo de la prevención de catástrofes, tal y como se expuso en la sesión. A esto se añade la ayuda de 150.000 euros de la conselleria de Servicios Sociales para la adecuación y ampliación del departamento municipal, una reivindicación de años, que tiene que ejecutarse antes de septiembre de 2026, según las bases de la concesión de estos fondos autonómicos.

Proyectos no contemplados en las cuentas

Respecto a los proyectos previstos que no están contemplados en el presupuesto, pero que cuentan con dotación económica, tanto la concejala de Hacienda como el alcalde, Pere Antoni, hicieron hincapié en los 400.000 euros que se inyectarán de fondos europeos a la iniciativa conocida como Senda Blava. Una propuesta en fase de redacción actualmente, que unirá el pueblo con la playa, a través de un interesante proyecto medioambiental que contempla un aula de naturaleza y unos huertos urbanos.

Además, el equipo de gobierno llevará a cabo la remodelación de la plaza Félix, una de las más emblemáticas de la localidad, con un presupuesto de 400.000 euros, gracias al Pla Obert de la Diputació de València. Un proyecto que está a punto de adjudicarse y cuyas obras prevén comenzar al inicio de año. Ligada a esta actuación está la apertura de la calle Calvario y su conexión con la plaza, tal y como anunció el alcalde en el pleno.

Y por último, la tercera fase del cambio de alumbrado a led, que asciende a más de 300.000 euros. Una intervención que comenzó en 2025 y que espera finalizarse el próximo año.