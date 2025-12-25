Cultura impulsa un programa de visitas gratuitas al Castillo de Sagunt

La Generalitat ha dado un paso adelante en la puesta en valor del conjunto monumental de Sagunt. Con el objetivo de reforzar el turismo cultural, el Consell ofrece un nuevo programa de visitas guiadas gratuitas al Castillo y al Museo Histórico, que pondrán "el acento en la extraordinaria riqueza del legado que, a lo largo de los siglos, ha ido tomando forma hasta la actualidad", según apuntan desde la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades.

Esta iniciativa, que se hará realidad después de las Navidades, está enfocada en familias y visitantes individuales, a quienes se les ofrecerán "las claves y los recursos interpretativos para disfrutar de una experiencia cultural más profunda, enriquecedora y accesible para todos los públicos", destacan las mismas fuentes. Sin necesidad de reserva previa, las personas interesadas deberán acudir al punto de encuentro, ya sea el centro de visitantes del Castillo o la recepción del Museo Histórico, diez minutos antes del inicio de la visita.

Horarios de visita

Desde la Generalitat ya se han definido unos horarios que, entre mediados de octubre y finales de marzo, ofrecerán tres visitas (10.30, 12.30 y 16 horas) de martes a sábado y dos (10.30 y 12.30 horas) los domingos y festivos en el Castillo, mientras que el museo seguirá el mismo esquema, pero con ligeros cambios de horario tanto los días laborables (11, 13 y 16.30 horas) como los festivos (11 y 13 horas).

En los meses de verano, con el asterisco de estar expuestos a modificaciones para evitar los momentos de más calor, se ampliarán las visitas de martes a sábado tanto al Castillo (10.30, 12.30, 17 y 18.30 horas), como al museo (11, 13, 17 y 18.30 horas), mientras los festivos se mantendrán.

Equipo especializado

Este programa, según destacan desde el Consell, contará con un equipo especializado de mediación cultural, encargado de acompañar los recorridos y enriquecer la experiencia del público. Estos guías no solo ofrecerán explicación histórica, sino que actuarán como intérpretes del patrimonio para adaptarlo a perfiles diversos e impulsar así dinámicas de aprendizaje ágiles, participativas y ajustadas a cada grupo.

Marta Alonso con otros miembros del Consell Valencuà de Cultura. / Rober Solsona/EP

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, señala que estos recorridos "reafirman el compromiso de la Generalitat con el turismo cultural, contribuyendo tanto a la difusión del patrimonio y la promoción de una oferta cultural de calidad en Sagunto como al desarrollo económico local, generando actividad en sectores como la restauración, el comercio y los servicios turísticos".

Sostenibilidad

En este sentido, afirma que el turismo cultural es "un modelo sostenible y desestacionalizado, capaz de atraer visitantes durante todo el año y diversificar la oferta cultural más allá de los periodos de mayor afluencia, lo que contribuye a un flujo turístico continuo y equilibrado".