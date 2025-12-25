Con menos sueldo que sus subordinados: los alcaldes de Morvedre que cobran menos que sus concejales

En tres ayuntamientos del Camp de Morvedre, las personas que ostentan la alcaldía cobran menos que algunos de sus compañeros de corporación. Así se desprende de los datos publicados a través del espacio de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) sobre los sueldos efectivamente percibidos, a excepción de las dietas por viajes y similares, a lo largo de 2024.

En este caso se encuentra el consistorio de Quartell, donde Cristina Marqués apenas cobró 1.640 euros, cuando otros cuatro ediles ingresaron de las arcas municipales entre 12.408 y 4.019 euros. Algo similar ocurre en Petrés, donde Miguel Vidal declaró emolumentos por 330 euros, mientras que sus compañeros rondaron entre los 3.500 y los 3.260 euros, siempre según la información remitida por el propio ayuntamiento al organismo dependiente del Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública.

Torres Torres

Torres Torres completa este trío, ya que Javier Peris no percibió ingresos durante el pasado ejercicio, pero cuatro concejales cobraron entre 680 y 320 euros en ese mismo periodo.

Pleno del Ayuntamiento de Sagunt. / Levante-EMV

Más allá de estas anomalías y con datos limitados a los 12 ayuntamientos de los 16 del Camp de Morvedre que han remitido puntual y correctamente la información al ministerio, los salarios de los 118 ediles, incluidos los alcaldes, superaron los 1,1 millones de euros, con un promedio ligeramente por encima de los 9.500 euros anuales. Esta cifra engloba desde los ediles de Sagunt, cuya media supera los 32.700 euros, entre los más de 65.000 euros del alcalde y los 10.240 euros de un integrante de la oposición, hasta los de Benavites, entre quienes ninguno de los siete cobra.

Gasto por habitante

En cuanto al gasto por habitante que suponen los sueldos de los cargos electos, Algar de Palància se sitúa a la cabeza con 38 euros por empadronado para pagar a los concejales, seguido de los 37 euros por persona en Algímia d'Alfara y los 33 euros en Segart. Los políticos de Sagunt se quedan entre los menos gravosos de la comarca en términos relativos, al representar un desembolso de 11 euros por vecino, siempre según el ISPA.