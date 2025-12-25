Apuesta por la calistenia en un instituto de Sagunt

El IES Camp de Morvedre instala un parque de calistenia para que el estudiantado pueda realizar actividad física al aire libre. Se ha elegido este proyecto porque es un deporte beneficioso para mejorar la fuerza funcional, la movilidad, la flexibilidad y la coordinación. Es un entrenamiento accesible, adaptable a todos los niveles. Además, contribuye a una mejor postura, equilibrio y salud general del cuerpo al fortalecer las articulaciones y mejorar la resistencia.

Esta iniciativa fue llevada a cabo por el Plan de Inversiones en la Comunidad de ArcelorMittal , ya que la entidad destina una partida presupuestaria para ayudar a diferentes asociaciones del municipio mediante convocatorias anuales, en las que los distintos organismos presentan sus proyectos. Es "un programa que recoge aquellas iniciativas generadas por los grupos de interés y que cumplen con las expectativas y posibilidades de nuestra empresa", aseguran desde la entidad.

IES Camp de Morvedre clase de calistenia. / Daniel Tortajada

Colaboración en el instituto

En el año 2023, la dirección del centro educativo tuvo conocimiento de estas ayudas y presentó el primer proyecto. La primera iniciativa en la que colaboraron fue Family Camp. A partir de entonces, ArcelorMittal ha seguido colaborando en los diferentes proyectos que el instituto ha llevado a cabo.

Desde ese año, la empresa siderúrgica "se ha convertido en el principal socio del IES a la hora de impulsar proyectos que, de otra forma, quedarían en el olvido, pero que sirven para apuntalar las condiciones del centro educativo, y más en concreto, impulsar instalaciones y servicios cada vez más necesarios", afirman desde la empresa.

Parque de calistenia

Coincidiendo con el comienzo del curso escolar, el instituto abrió las puertas de su nuevo parque de calistenia, un método de entrenamiento físico que utiliza el propio peso corporal para desarrollar habilidades deportivas. Gracias a la aportación de la planta, los y las estudiantes disponen ahora de mayores facilidades para poder ejercitarse durante las clases de educación física. Desde la dirección del centro aseguran que "está teniendo un impacto muy positivo en el alumnado".

Además, "favorece la socialización y el trabajo en equipo, convirtiéndose en un espacio de encuentro y convivencia entre estudiantes de diferentes niveles. Su uso contribuye también al bienestar emocional, al ofrecer un entorno que impulsa la actividad física como vía de liberación de estrés y mejora del estado de ánimo", expresan desde el centro.

IES Camp de Morvedre clase de calistenia. / Daniel Tortajada

Otras iniciativas

Uno de los proyectos que mejores resultados está reportando es la iniciativa Ponte en mis zapatos, que "persigue la integración social y cultural a través de la mejora de la biblioteca escolar, tanto en fondos bibliográficos como en la generación de un espacio con energía positiva", afirman desde la compañía.

Entre las colaboraciones están proyectos como, la ayuda para la adquisición de los libros del Aula de Acollida, destinada a todos los alumnos recién llegados que llegan sin conocer el castellano y/o el valenciano. También, el apoyo para la creación de un huerto escolar, que se ha podido implementar como programa dentro de una asignatura optativa, "nuestra empresa financió íntegramente la construcción del Aula de la Natura, una instalación que utiliza el alumnado para sumergirse en la ecología y los cultivos sostenibles", aseguran desde ArcelorMittal.