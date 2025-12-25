El reto de convertir las calles del Port de Sagunt en un "museo al aire libre"

El reciente traslado de una restaurada locomotora del antiguo "trenillo" para exponerla en la avenida Adolfo Suárez del Port de Sagunt da continuidad al reto que se marcó hace tiempo el ayuntamiento para exhibir al aire libre piezas de la antigua siderurgia. Un paso en esa línea fue la colocación de la barca de la Virgen de Begoña en una rotonda durante el verano de 2024. Pero, hace años, ya se utilizaron antiguos elementos de la Fábrica para decorar rotondas.

El lugar escogido para colocar esa barca, como se ha hecho luego con la locomotora, fue la avenida situada justo detrás de la antigua Gerencia de AHM y atraviesa una zona que antaño ocupó la siderurgia. Aunque el gobierno local ya aseguró hace tiempo que su idea es continuar con estas acciones y hacer de esa avenida un "museo al aire libre", desde Iniciativa Porteña han aprovechado la reciente colocación de la locomotora para lanzar un comunicado donde propone ir "más allá y recuperar otras piezas de gran valor histórico y cultural".

La idea es, por tanto, la misma. No obstante, el portavoz de IP, Eduardo Márquez, aboga por "añadir mejoras" a los actuales elementos ya expuestos en la avenida Adolfo Suárez. "Ya encontramos otras rotondas con piezas antiguas que fueron restauradas, pero estamos convencidos que se pueden recuperar otras locomotoras o grúas cabrias que fueron utilizadas hace décadas y que tienen un alto valor".

Respecto a la propuesta, Márquez añade que "las piezas ya expuestas deberían ir acompañadas con una explicación de la historia de ese elemento, ya sea a través de un código QR en formato digital o la colocación de un atril o cualquier otro punto en formato físico y una especie de cubierta para retrasar lo máximo posible el deterioro por la exposición al aire libre".

Verdadera "factory town"

Márquez tampoco apuesta por ubicarlos en una avenida concreta, sino que aboga por "crear itinerarios para convertir el Puerto en una verdadera factory town, donde tanto ciudadanía como turistas puedan contemplar estas piezas y entiendan nuestro pasado industrial y todo lo que significó en los ámbitos histórico, cultural, social o económico".

Para Márquez, "es parte de la herencia que nos dejaron nuestros antepasados y significaría mucho poder mostrar, en varias ubicaciones estratégicas, ese legado y cómo se ha confeccionado una identidad propia ", dice sin llegar a precisar más.