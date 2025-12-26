Más de 40 equipos lanzan la I Puerto Cup de balonmano

"Nos consideramos una ciudad del deporte, pero especialmente del balonmano. Es una enorme satisfacción que venga un evento de esta magnitud". Con estas palabras presentó el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes de Sagunt, Javier Timón, la I Puerto Cup, que se celebra desde este sábado hasta el martes con el impulso de la Federación de Balonmano de la Comunitat Valenciana (FBMCV).

El estreno de esta cita contará con más de 40 equipos entre las categorías alevín, infantil, cadete y juvenil, tanto masculinas como femeninas. Antes de que la acción llegue a la pista a partir de las 14.30 horas, repartida entre el Ovni, el René Marigil y el nuevo pabellón, este último acoge este sábado a las 12.30 horas el acto de inauguración del evento.

Logo del evento. / FBMCV

Las selecciones andaluza y valenciana, así como clubes de Girona, Castelló y Valencia, completan el cuadro de competición con más de 700 jóvenes entre 12 y 18 años, según las estimaciones que se conocieron durante la presentación, a la que también asistieron Miguel Ángel Valero y Miguel Soria, como representantes de la FBMCV, y el alcalde de Sagunt, Darío Moreno.

Más allá del balonmano

Este último destacó que este acontecimiento "no es estrictamente de balonmano, sino que va mucho más allá y ayuda a seguir posicionando a Sagunto en el mapa, en este caso, como capital del deporte y el balonmano". El alcalde ahondó en esta idea al señalar que "hablamos de transmitir a las nuevas generaciones esa cultura del deporte, unos valores que hagan que nuestra sociedad mejore día a día".

Con las finales reservadas para el martes entre las 10.30 y las 17.30 horas en el nuevo pabellón polideportivo del Port de Sagunt, el programa de la Puerto Cup incluye un curso de árbitros internacionales de la European Handball Federation.

Componente social

Timón incidió durante su discurso en el "componente social" del evento, así como en su "fomento de la ciudad en el ámbito turístico, más allá del deporte, y el retorno económico que supone". Valero puso el acento en la voluntad de que esta cita se perpetúe en el calendario no solo autonómico, sino también nacional e internacional. El gerente de la FBMCV apostilló que "queremos sacar nota y que esto continúe. Queremos vender Sagunto, por sus condiciones en instalaciones, como pueblo, por historia y por clima, y que eso trascienda más lejos de estas fronteras".

Colaboración institucional

Desde la federación se subrayó la importancia de la colaboración institucional para el nacimiento de esta Puerto Cup, destacando la ciudad como sede de eventos deportivos y referente del balonmano, hasta el punto de convertirse durante estos días en el centro neurálgico del "deporte base, la convivencia y la proyección deportiva de la Comunitat Valenciana".