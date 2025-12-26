Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El auditorio de Canet funde tradición, flamenco y Navidad

La programación cultural de estas fiestas ofrece esta sábado "La Mar de Flamenca" de Zambomba Navideña

Un momento del espectáculo.

Un momento del espectáculo. / Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer

Albert Vidal

Canet d'en Berenguer

La Mar de Flamenca de la Zambomba Navideña llenará este sábado (18.30 horas) de folclore andaluz el Auditorio Municipal de Canet d’en Berenguer. Este espectáculo único une tradición, flamenco y espíritu navideño en una propuesta artística cargada de emoción y raíces. Según el alcalde de Canet, Pere Antoni, "para estas fechas tan especiales, hemos querido apostar por una propuesta original, pero que fuera 100 % navideña, y La Mar de Flamenca cumple con creces este propósito al aunar los mejor del folclore andaluz con la Navidad".

La cita, con un precio de entrada de 5 euros, reunirá sobre el escenario a artistas de primera fila, como el cantaor sevillano Adrián Benítez, que fue finalista en el popular programa televisivo La Voz, o Pilar Pacheco, una de las mejores voces de València, y que a lo largo de su trayectoria ha fusionado flamenco y música sinfónica o puesto banda sonora al documental sobre Francis Montesinos.

Artistas

Junto a ellos, comparecerá el bailaor y coreógrafo Leo de Molina, la bailaora Aida Lara, la guitarra de Helena Feenstra (conocida sobre todo por su disco Aromas de guitarra), además de Indira Aparici (cantaora) y Lluís Castany, guitarrista proveniente de la escuela ESMUC, donde la famosa Rosalía y otras grandes estrellas se han formado musical y artísticamente.

Cartel promocional.

Cartel promocional. / Levante-EMV

Esta Zambomba Navideña promete ser un encuentro cultural especial, pensado para todos los públicos, en el que la música y el baile se funden para rendir homenaje a las raíces populares y al espíritu festivo de estas fechas.

La zambomba

El espectáculo servirá para acercar a los espectadores y las espectadoras a la zambomba, como fiesta navideña y celebración popular, nacida en Jerez de la Frontera, a partir de un instrumento nacido en África y que en algún momento del siglo XV llegó a la península. Su uso arraigó en reuniones vecinales de los siglos XVIII y XIX que combinaban villancicos flamencos con dulces y vinos, y en las que las botellas de anís o las panderetas servían de acompañamiento. En 2015, fue declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía.

