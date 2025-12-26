El auditorio de Canet funde tradición, flamenco y Navidad

La Mar de Flamenca de la Zambomba Navideña llenará este sábado (18.30 horas) de folclore andaluz el Auditorio Municipal de Canet d’en Berenguer. Este espectáculo único une tradición, flamenco y espíritu navideño en una propuesta artística cargada de emoción y raíces. Según el alcalde de Canet, Pere Antoni, "para estas fechas tan especiales, hemos querido apostar por una propuesta original, pero que fuera 100 % navideña, y La Mar de Flamenca cumple con creces este propósito al aunar los mejor del folclore andaluz con la Navidad".

La cita, con un precio de entrada de 5 euros, reunirá sobre el escenario a artistas de primera fila, como el cantaor sevillano Adrián Benítez, que fue finalista en el popular programa televisivo La Voz, o Pilar Pacheco, una de las mejores voces de València, y que a lo largo de su trayectoria ha fusionado flamenco y música sinfónica o puesto banda sonora al documental sobre Francis Montesinos.

Artistas

Junto a ellos, comparecerá el bailaor y coreógrafo Leo de Molina, la bailaora Aida Lara, la guitarra de Helena Feenstra (conocida sobre todo por su disco Aromas de guitarra), además de Indira Aparici (cantaora) y Lluís Castany, guitarrista proveniente de la escuela ESMUC, donde la famosa Rosalía y otras grandes estrellas se han formado musical y artísticamente.

Cartel promocional. / Levante-EMV

Esta Zambomba Navideña promete ser un encuentro cultural especial, pensado para todos los públicos, en el que la música y el baile se funden para rendir homenaje a las raíces populares y al espíritu festivo de estas fechas.

La zambomba

El espectáculo servirá para acercar a los espectadores y las espectadoras a la zambomba, como fiesta navideña y celebración popular, nacida en Jerez de la Frontera, a partir de un instrumento nacido en África y que en algún momento del siglo XV llegó a la península. Su uso arraigó en reuniones vecinales de los siglos XVIII y XIX que combinaban villancicos flamencos con dulces y vinos, y en las que las botellas de anís o las panderetas servían de acompañamiento. En 2015, fue declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía.