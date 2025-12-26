El Estado garantiza a Sagunt el primer superávit millonario para 2026

A falta de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, el Ministerio de Hacienda ha querido dejar claros cuales son sus planes para la financiación municipal de cara al próximo año. A expensas de la improbable aprobación de las cuentas, esta intención deberá ser refrendada por un real decreto, como ha ocurrido en los últimos ejercicios, aunque las estimaciones ya están hechas y suponen para Sagunt el primer superávit millonario.

Y es que la capital del Camp de Morvedre tiene asignados para el año que viene algo más de 24,1 millones de euros, que ingresará mensualmente para mantenerse como la segunda fuente de financiación más importante, solo por detrás de los 26,9 millones que espera recaudar a través del impuesto de bienes inmuebles (IBI).

Incremento

Esta participación en los tributos estatales no solo supone un incremento del 15,4 % respecto a las entregas a cuenta ya completadas a lo largo de este 2025, sino que supone un incremento por encima de los 2 millones de euros respecto a las previsiones del gobierno municipal, que en su presupuesto ya aprobado para 2026 contempla unos ingresos de 22 millones de euros por este concepto.

Este incremento anual se modera para el resto de la comarca, donde los 15 municipios recibirán algo más de 8,2 millones, un 11,1 % más de lo recibido a lo largo de este año. Canet d'en Berenguer, por ejemplo, obtendrá en 2026 por esta vía algo más de 2,5 millones de euros, por los 991.000 de Gilet, los 990.000 euros de Faura o los casi 600.000 euros de Benifairó de les Valls. Un escalón por debajo se sitúan Quartell (489.000 euros), Estivella (447.000 euros) o Albalat dels Tarongers (416.000 euros).

Estimaciones

En unas estimaciones que se basan en la población, la capacidad tributaria, el esfuerzo fiscal y las compensaciones por el impuesto de actividades económicas, el peor parado es Segart con menos de 48.000 euros para 2026, seguido de Algar de Palància (167.000 euros), Benavites (173.000), Alfara de la Baronia (190.000 euros), Torres Torres (211.000), Quart de les Valls (291.000 euros), Petrés (319.000 euros) y Algímia d'Alfara (320.000 euros).

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / Chema Moya/EFE

Cabe recordar que estos cálculos se contrastan con la liquidación estatal correspondiente a cada ejercicio para definir exactamente cuanto le toca a cada municipio y proceder así al reintegro de los excesos y el abono de los déficits.

Evolución

Sobre la evolución de esta financiación, la inyección prevista en las haciendas locales del Camp de Morvedre para 2026 supone un 88 % más que hace una década, cuando llegaron a las arcas municipales poco más de 17,2 millones de euros, y casi un 150 % más que en 2006, cuando los ayuntamientos ingresaron poco más de 13 millones de euros por esta vía.