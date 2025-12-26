Faura cuida su "corazón comercial" por Navidad

Cuando llegan las fiestas de Navidad, Faura se llena de luces, emociones y de la magia que solo se encuentra en las calles de un pueblo que cree en el fomento del comercio local para reforzar los lazos entre sus vecinos y vecinas. Los escaparates engalanados anticipan una de las actividades que se ha convertido en tradición durante estas fechas tan especiales. Se trata de la campaña M'ho demane, dotada con 5.000 euros.

En su sexta edición, esta iniciativa parte del ayuntamiento, como parte de su estrategia para promocionar las compras locales. Su esencia es la misma que en los años anteriores con una ilusión renovada. La idea es pedir regalos en una carta a los Reyes de Oriente, centrada en los productos y servicios de determinados comercios del municipio. 45 personas conseguirán cumplir sus deseos en un sorteo que se celebrará el 5 de enero.

Participación y emoción

"Es mucho más que una campaña del comercio local. Es una iniciativa que combina premio, participación y emoción en partes iguales", según explica la alcaldesa de Faura, Consol Duran. En estos días, cada vivienda recibirá el catálogo M'ho demane, en el que encontrará los comercios participantes, los productos y servicios ofertados, así como la carta deberán rellenar con su lista de cuatro deseos. Una urna en el recibidor de la casa consistorial será el punto donde depositar la misiva, junto con el tique de compra con fecha posterior al 21 de diciembre.

Imagen de archivode la alcaldesa de Faura, Conso Duran. / Daniel Tortajada

Pero esta nos es la única campaña navideña que Faura dedica a su entramado comercial. En busca de luz y color, el concurso de escaparates llega a la 14ª edición, con premios de 250, 200 y 150 euros a la creatividad y el espíritu navideño.

Votaciones

Las votaciones a través de las redes sociales escogerán los favoritos, una participación que también será premiada por sorteo con vales de compra de 50 euros. Se trata de una manera participativa y divertida de implicar a todo el pueblo en su decoración festiva.

Convivencia y confianza

La alcaldesa de Faura señala que "cada Navidad, nuestro comercio demuestra que es mucho más que una actividad económica. Es un espacio de convivencia, humanidad y confianza, el corazón del pueblo", al que "cada compra contribuye a mantener vivo y a construir su futuro".