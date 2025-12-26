Hacienda completa la financiación municipal de Morvedre para 2025 con 28,3 millones

El Ministerio de Hacienda ha completado el reparto de la participación en los tributos del Estado correspondiente a este 2025 entre los ayuntamientos, que en el caso del Camp de Morvedre ha supuesto una inyección de 28,3 millones de euros. Esta cuantía supone un 14 % que el pasado año, un incremento que da cuenta del crecimiento económico que experimenta el conjunto del Estado.

Entrada principal al Ayuntamiento de Sagunt. / Daniel Tortajada

Por municipios, el mayor salto es el de Sagunt, que en 2024 ingresó por esta vía, sin tener en cuenta las liquidaciones positivas de anteriores ejercicios, casi 18,4 millones de euros, cifra que durante este año se ha elevado hasta los 20,9 millones de euros, según la información que publica mensualmente el ministerio dirigido por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

Canet

Canet d'en Berenguer, mientras, ha recibido por parte del Estado para la financiación de sus gastos corrientes casi 2,3 millones de euros, por los algo más de 1,9 millones de euros del pasado ejercicio, un incremento del 18 % hasta rondar los 2,3 millones de euros.

La pugna que mantienen Gilet y Faura para posicionarse detrás de las dos principales localidades de la comarca la ha ganado en este apartado el municipio de la Baronia, en contra de lo que pasó en 2024, al ingresar en entregas a cuenta algo más de 901.000 euros, 271 euros por encima del pueblo de les Valls. La quinta plaza entre las haciendas locales mejor financiadas por el Estado la ocupó Benifairó de les Valls con algo menos de 550.000 euros.

El caso de Quartell

El siguiente en esta clasificación es el Ayuntamiento de Quartell, que tuvo un susto en noviembre cuando Hacienda le retuvo los casi 50.000 euros que le correspondían por no haber presentado la liquidación presupuestaria de 2024. Sin embargo, apenas unos días después, el consistorio cumplió con esta obligación y recibió esa inyección que para muchas haciendas locales es fundamental para cubrir sus gastos corrientes.

Menos financiados

Del resto del Camp de Morvedre, Segart volvió a ser la localidad más barata para el Estado con una financiación por debajo de los 41.500 euros anuales, en un podio que completaron Algar de Palància (150.000 euros) y Benavites (casi 165.000 euros).