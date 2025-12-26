La madre de Pablito: "Vemos que avanza, aunque vaya lento"

La Casa de la Cultura de Port de Sagunt acogerá el domingo 28 de diciembre a las 18 horas la celebración de una gala benéfica en apoyo a Pablito “el Guerrero”, un niño que nació en 2022 y, tras superar una meningitis bacteriana en sus primeros días de vida, convive con las secuelas de parálisis cerebral, baja visión y epilepsia. Al evento se unirá la comunidad artística Jóvenes Compositores (JC).

La gala tiene como objetivo recaudar fondos para cubrir los tratamientos y terapias que Pablito necesita en su día a día y "contará con la participación de numerosos artistas del colectivo JC, que se han volcado en este proyecto solidario", afirman desde la organización. En el certamen participarán Ana Moreno, Lou C., Paloma Portillo, Paola Vilatela, Vicente Ibañez, El Sol Regresa, Outsiders, Valandaluz, Shoe Rack y Whitehorse.

Cartel de la Gala Benéfica. / Levante-EMV

Estreno de una canción especial

Durante el recital se presentará por primera vez la canción creada en homenaje a Pablito. Esta obra ha sido compuesta por la artista Paloma Portillo y cuenta con las voces de varios artistas de Jóvenes Compositores, así como la participación del Coro Almudàfer, dirigido por Sergi Rajadell. La canción, "cargada de emoción, fuerza y esperanza, pretende servir como himno para acompañar la lucha diaria del pequeño y visibilizar su historia", añaden.

La gala incluirá "actuaciones en directo, sorpresas y momentos muy especiales, con la intención de crear una tarde inolvidable y lograr la mayor recaudación posible", exponen desde la organización. Desde Jóvenes Compositores destacan que esta iniciativa “es una muestra de cómo la música puede unirnos para transformar realidades y apoyar a quienes más lo necesitan”.

Avances lentos

La madre de Pablito, María José, subraya que ahora mismo siguen intentando costear los tratamientos, ya que "vemos que avanza, aunque vaya lento". En la actualidad, Pablito está recibiendo fisioterapia ocupacional y logopeda para continuar con los avances en su calidad de vida. Cada día, desde el 9 de diciembre y con duración de un mes, está recibiendo un intensivo de dos horas al día para su desarrollo.

La familia participa en numerosos mercados solidarios y navideños de los distintos municipios de la comarca para poder hacer frente a los costes de las necesidades de Pablito. Venden decoraciones artesanales de Navidad, productos hechos a mano y pulseras, entre otros artículos. También así contribuyen a la difusión en las localidades para que los interesados e interesadas puedan ayudar.

Según cuenta María José a Levante-EMV en cuanto a ayudas de la administración pública sólo reciben la prestación de los servicios de un cuidador profesional por el grado III de dependencia, que es el nivel más alto y significa que la persona necesita ayuda varias veces al día para realizar actividades básicas, debido a una pérdida total de autonomía física, mental o sensorial, requiriendo apoyo indispensable y continuo de otra persona para su bienestar y desarrollo.