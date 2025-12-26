La San Silvestre de Sagunt llena las calles de color

Las calles de Sagunt volvieron a llenarse de color y alegría con motivo de la San Silvestre. Cerca de 300 personas disfrutaron de esta carrera lúdica, que premia los mejores disfraces y el buen ambiente, sin descuidar la vertiente solidaria, que permitió recoger cerca de 700 kilos de comida con destino al centro de alimentos de Sagunt.

Un momento de la San Silvestre de Sagunt. / Daniel Tortajada

Las galletas del Remei, Javi Teruel como speaker, Amparo Blasco para las atenciones médicas, que no fueron necesarias, la customización como Batman del equipo de voluntariado o los obsequios a los participantes, con una libreta y una braga de cuello, además de medallas y golosinas, enriquecieron este evento muy consolidado en estas fechas festivas.

Atletas y disfraces premiados

Además de los vencedores de la prueba, que fueron Álvaro García y Luna Crispín, acompañados en los podios por Óscar Zorrilla, Joaquín Odivenu, Silvia Piera y Carmen Pallás, la mayor expectación la generó un año más la deliberación del jurado para determinar los disfraces ganadores tanto individuales como grupales. En el primer caso, los reconocimientos fueron para un turrón, una cerveza y un tiranosaurio rex, mientras que los más destacados entre los segundos fueron los mochos, la decoración navideña y el circo.

Autoridades

La entrega de premios estuvo presidida por el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, a quien acompañaron otros miembros del gobierno, como Javier Timón, Patricia Sánchez, María José Carrera, Toni Iborra y Raúl Palmero, así como concejales de la oposición, como Ximo Catalán y Maria Josep Picó. Esta San Silvestre fue la primera para el nuevo presidente del Atletisme Sagunt, José Narváez.