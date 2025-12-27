Algimia d'Alfara dotará a la localidad de una nueva comunicación de alertas

Algímia d'Alfara dotará a la localidad de un nuevo sistema de comunicación de alertas. Se trata de mejorar y ser más efectivos a la hora de informar a la población sobre situaciones de emergencia. Un nuevo proyecto que optimizará el sistema actual de megafonía municipal mediante el cual se realizaban los bandos y otro tipo de comunicados de importancia.

Para ello, la administración local dispondrá de una subvención de 50.000 euros de la Diputació de València, dentro de las ayudas para la prevención de catástrofes naturales. Esta inyección no solo sirve para modernizar el sistema utilizado actualmente, sino que se amplía a toda la población, ya que la nueva zona de expansión urbanística tenía serias dificultades para poder escuchar las comunicaciones que se lanzaban a través del bando.

El alcalde en la centralita de bandos / LEVANTE-EMV

Más autonomía

Ahora, con esta inversión, ya no será necesario que una persona se desplace hasta el ayuntamiento para difundir a través del micrófono una alerta o aviso, como se viene haciendo hasta el momento. Los responsables de ejecutar estas comunicaciones solo deberán disponer de un dispositivo móvil y de la nueva aplicación que se va a instalar. Una vez redactado el mensaje de alerta, la aplicación lo mandará hasta el ayuntamiento y este nuevo mecanismo instalado lo reproducirá de forma automática por la megafonía mejorada, sin necesidad de que haya nadie presente. A través de este sistema, que contará con mayor autonomía, el mensaje también se recibirá en los móviles de todos los vecinos y las vecinas de Algímia.

Otra de las consecuencias positivas será la inmediatez, ya que el nuevo protocolo será mucho mas rápido y la comunicación se dará casi a tiempo real en cualquier momento. "Antes, fuera la hora que fuera, una persona se tenía que trasladar al ayuntamiento para lanzar el mensaje. Ahora se podrá hacer desde casa y al momento", explica el alcalde del municipio, Ernest Buralla.

La inversión más elevada será la compra de una nueva centralita, que recibirá los mensajes de texto y los reproducirá a través del nuevo sistema de megafonía de alertas.