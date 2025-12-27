De cent en cent
La festa de l'Estalvi a Sagunt
Mort del mestre Joaquín Michavila
Soterrar d’un fill del regidor de Faura
Ciclisme a Algar
El mes d’octubre va acabar amb una altra festa a la Mare de Déu del Remei. Esta vegada estigué organitzada per la confraria de jóvens que tenien la capella en l’església arxiprestal de Santa Maria. El dia 26 van fer missa, comunió i solemne sermó.
Entre les notícies relacionades amb el castell saguntí, cal destacar la finalització de les pràctiques de tir organitzades pel tinent de la Guàrdia Civil Vicente Callao.
El 30 d’octubre l’alcalde de Sagunt, el Sr. Palanca, va convocar Ple. S’aprovà que es demanara un crèdit a un banc local d’un milió cinc-centes mil pessetes per a fer millores en la localitat. La corporació, preocupada pel reg abusió, especialment en temps de sequera, acordà que se sol·licitara la intervenció de la Guàrdia Civil per a evitar el robatori d’aigua. En una reunió posterior de la Comissió Permanent, com descriu Las Provincias de l’1 de novembre, es va aprovar que els plens municipals foren mensuals, a instància del regidor Casanova. També es nomenà inspector de carns a José Conde.
Futbol
El futbol local va estar d’enhorabona a causa de la victòria del Saguntino en el camp de Castelló. El jugador Conde marcà un gol amb el cap, gràcies a un centre de Palomar. Foren rebuts triomfalment en la ciutat. Cal destacar el bon arbitratge del Sr. Milego. En el mes de novembre, l’equip continuà guanyant. El 3 de novembre el Diario de Valencia narrava com va guanyar fora de casa a l’Stadium per 3 gols a 1. Van deixar "muy alto su pabellón". Un altre esdeveniment esportiu fou l’excursió ciclista a Algar, promoguda per la penya Ciclo com a entrenament. Ho contava Las Provincias del 7 de novembre.
Es va establir el calendari del pagament de la contribució territorial per a novembre. A Algar va ser el 6 i 7 de novembre. A Estivella havien de fer-ho el 9 i 10. Mentrimentres, a Petrés estaven obligats a pagar els dies 4 i 5, i a Segart i Albalat el dia 15. Finalment, es va ordenar que el 2 i 3 es realitzarà a Torres Torres.
Mort del mestre
L’ensenyança comarcal es va vestir de dol per la mort del mestre Joaquín Michavila. Ho contava el Magisterio Español el 29 d’octubre. Este mestre i compositor de música sacra havia nascut a Albalat dels Tarongers. El fill, Antonio Michavila Vila, era inspector d’educació a Lleida. Va ser director del grup escolar Sota y Aznar, vinculat a la siderúrgica del Port de Sagunt. Una altra mort relacionada amb l’escola va ser la de l’alumne de Faura Pepito Ribelles. Estava matriculat en el col·legi Cervantes. Era fill del regidor de Faura del mateix nom. En el soterrar, van estar gran part de l’alumnat i el mestre Emilio Torres. L’educació fou també notícia per la visita de l’inspector Augusto Alagüe a les diferents poblacions. Ho deia Las Provincias del 7 de novembre.
La tragèdia fou l’atropellament de l’obrer de la siderúrgica David Bono Montoilo. Tenia 18 anys. La màquina li va amputar les cames i va acabar morint, com explica La Libertad el 30 d’octubre. Una altra mort va ser la del treballador Luis Martín Vicedo, mentre amb uns altres treballadors es trobava estraient pedra i arena en la desembocadura del riu a Canet. Es queixava que Domíngo Martínez Cortés utilitzava una pala seua. N’agafà una altra i va colpejar-lo en el cap fins que deixà de viure. Ho contava la Correspondencia de Valencia el 10 de novembre. L’última tragèdia fou la mort d’un alemany. Va agredir amb la navalla a un carabiner. Este es va defendre disparant amb un fusell. Poques hores després, va morir, deia el Pueblo l’11 de novembre.
La festa
La festa de l’Estalvi va celebrar-se en el saló de Sessions de l’Ajuntament. Estigué tot l’alumnat de Sagunt i públic en general. Es recitaren alguns textos literaris. El director gerent de la Caixa d’Estalvis va dir unes paraules. També parlà l’alcalde. Va amenitzar l’acte la Lira Saguntina amb el director Antonio Palanca, com ho descrivia el 3 de novembre Las Provincias.
Aquells dies la campanya tarongera estava en marxa. També hi va haver un huracà i acabà plovent després d’un any. Però eixa i unes altres notícies formaran part del pròxim De cent en cent.
