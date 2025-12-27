Un laberinto mitológico reconquistará una zona verde junto a Parc Sagunt

El Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) ha encontrado la solución perfecta a una parcela de casi 1.750 metros cuadrados en pleno Marjal dels Moros de Sagunt, junto a la floreciente primera fase de Parc Sagunt. Encuadrada en el jardín de paisajes mediterráneos, esta superficie se intentó adecuar con unas praderas que completaran el conjunto, pero su "difícil funcionamiento" hizo que el proyecto no cuajara y diera pie ahora a la instalación de un laberinto vegetal, que tiene un encaje "perfecto" en este espacio.

Con este espíritu, el CEACV ha lanzado el concurso para la adjudicación de un contrato ligeramente por encima de los 165.000 euros, no solo para la construcción de este "refugio de vida y oasis ambiental" frente al "crecimiento urbano, con polígonos industriales y centros logísticos", según recoge el pliego de condiciones, sino que también contempla un par de años de mantenimiento para esta infraestructura verde.

Propuesta innovadora

Con esta iniciativa, el organismo dependiente de la dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat da una vuelta de tuerca a su oferta didáctica con "una propuesta innovadora", que sirve "para restaurar la parcela, proporcionando beneficios ambientales" y ampliar "el carácter didáctico y de ocio" de las instalaciones. Desde el centro reconocen que "comprender la importancia de las especies vegetales es el primer paso para sensibilizar a la población sobre su importancia".

Recreación del futuro laberinto. / CEACV

A la hora de combinar las facetas educativas y lúdicas, el laberinto tendrá como hilo conductor las historias mitológicas y legendarias en torno a la cuenca mediterránea, que se relacionan con las distintas especies presentes. Así, de un olivo se destacará su notable importancia social, económica y ambiental, pero también su relación con el mito de Atenea y Poseidón, como empoderamiento de la mujer, o el de Hércules y el León de Nemea.

Proyecto educativo

En otro espacio se plantará un ciprés, del que se destacarán sus usos para la madera y las esencias, al tiempo que se recordará se presencia en el mito de Apolo y Ciperiso, como metáforas de la identidad de género, la equidad, la melancolía, la añoranza o su evocación a los seres vivos y las mascotas. El proyecto educativo que ya está perfilado también contempla el laurel, la adelfa, el granado, el naranjo, la vid, la hiedra o el jazmín, según recoge el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Desde el CEACV señalan que "todas las plantas tendrán una simbología con referencias a la mitología griega, que está fuertemente unida a las especies vegetales de la cuenca mediterránea y reflejan los problemas tanto pasados como actuales de la sociedad". El laberinto enriquecerá así la flora de la zona y contribuirá al refugio de la fauna presente, además de aportar otras ventajas como la captura de CO₂ o la condición del centro como "laboratorio vivo de educación ambiental".

Pliego de condiciones

Los criterios de adjudicación del contrato, para el que se pueden presentar ofertas hasta mediados de enero, priorizan el aspecto económico, pero también reservan un peso relevante a la calidad técnica de la propuesta, la organización de los trabajos y la programación de la obra, según recoge el pliego de condiciones.