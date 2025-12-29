Arrancan los trabajos en Sagunt para sacar del olvido el Economato de AHM

Los primeros trabajos para sacar del olvido el Economato de los antiguos Altos Hornos del Mediterráneo (AHM) han arrancado al fin en el Port de Sagunt tras años de reivindicaciones, gestiones y esperas para recuperar un edificio que lleva 35 largos años en desuso.

Situado en una de las principales avenidas del Port, el lugar está incluido dentro de un conjunto arquitectónico emblemático del pasado siderúrgico de la ciudad: la antigua Gerencia. Pero su cierre en 1990 tras el traumático final de AHM dio paso a una larga etapa en la que no faltaron los okupas y el vandalismo. Así, la degradación se fue adueñando de este inmueble que aún conserva la imagen de su rehabilitación en los años 40. Esto hace que a muchos les cueste reconocer ese local lleno de vida que durante décadas fue toda una referencia para muchas familias de la ciudad, pues toda la plantilla de 'La Fábrica' y sus allegados podían acceder a suministrarse allí de productos variados a unos precios menores a los del mercado: Desde alimentación a textil hogar.

Rehabilitación

Ahora, la rehabilitación del edificio ha sido impulsada por la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana para transformarlo en un Centro de Día para Personas Mayores Dependientes y Centro Especializado de Atención a Mayores (CEAM).

La empresa Llop Proyectos Integrales SL deberá hacer realidad el proyecto en un plazo de 18 meses con un presupuesto de 3.902.034 euros pues aunque se sacó a concurso por más de 5 millones, finalmente esa oferta le permitió imponerse en una licitación a la que se presentaron un total de diez empresas, como adelantó Levante-EMV .

Larga tramitación

El arranque de este proyecto ha querido seis años de gestiones municipales y autonómicas desde que en el ya lejano 2019 se anunció en una visita de la entonces vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Entonces, nada hacía prever que los plazos barajados saltarían por los aires debido a una compleja tramitación que generó numerosos requerimientos de parte de la administración local.

Precisamente fue esta última la que permitió dar el primer paso al ceder 2.392 m² del complejo a la Conselleria, tal y como se acordó en el pleno de abril de 2019. Esto acabó siendo insuficiente y obligó a otro acuerdo plenario que ya llegó tres años después para cederle otros 1.613 m², pero siempre con la condición de destinar el inmueble a Centro de Día para personas mayores dependientes y ampliación del Centro Especializado de Atención a Mayores (CEAM) del Port de Sagunt.

Tras ese visto bueno aprobado el 20 de mayo de 2022, hubo tal parón en la tramitación que el alcalde, Darío Moreno, así lo denunció públicamente en marzo de 2023. Con anterioridad, el consistorio ya había hecho otros esfuerzos extra que evidenciaban su interés en la iniciativa pues, a propuesta de la Conselleria, financió e impulsó la redacción del proyecto necesario para remodelar el edificio. Fue un gasto que el ayuntamiento asumió para acelerar los trámites, "pese a que la cuestión era ajena a sus competencias", como remarcó el alcalde, Darío Moreno. De hecho, el proyecto ya estaba listo a principios de 2022 pero, según el consistorio, "nuevas exigencias y requisitos de la Conselleria retrasaron el visto bueno definitivo".

Preocupación

Entre tanto, entidades locales como la Asociación Memoria Industrial y Movimiento Obrero (AMIMO ), la Asociación por el Patrimonio Industrial del Puerto Sagunto (APIPS), la Associació de Patrimoni Industrial Valencià (APIVA) y el estudioso Buenaventura Navarro no han dejado de reivindicar la puesta en valor de este lugar y del resto del legado de la amtigua siderurgia, como hicieron en un manifiesto lanzado en 2020.

Trabajos previos

Cinco años después de aquel pronunciamiento, los obreros han empezado a abrir esa nueva etapa del Economato. En estos momentos están ejecutando los trabajos previos, con el desbroce del exterior, y la previsión es que las obras comiencen a pleno rendimiento tras las fiestas, como explican a este diario desde el ayuntamiento.

Valoración

Como apunta el alcalde, Darío Moreno, "ha tardado, pero por fin tenemos realidades en estas obras. Es una muy buena noticia para el municipio. Por un lado, porque da respuesta a una necesidad muy importante de las personas mayores de Puerto de Sagunto, que necesitan más espacios, más servicio y más actividades. Y, por otro, porque seguimos recuperando edificios que forman parte de nuestro pasado industrial y de nuestra historia. Estamos muy satisfechos", apunta. Aún así, asegura que desde el gobierno local "seguiremos vigilantes durante el transcurso de las obras para que se cumplan los plazos sin demoras significativas.”