Censuran la "mutilación" de la fase marítima del Pantalán del Port de Sagunt

"El más absoluto rechazo". Así valora Iniciativa Porteña los planes que insinúa la Autoridad Portuaria de València (APV) en su último movimiento con la fase marítima del Pantalán del Port de Sagunt. La formación se refiere al contrato que, según adelantó Levante-EMV, el organismo presidido por Mar Chao ha lanzado a licitación, con un presupuesto por encima de los 180.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, para proyectar los trabajos necesarios de "integración ambiental" de los restos de la infraestructura portuaria.

Juan Guillen califica este paso como "una auténtica tomadura de pelo", porque "nada dice sobre la construcción del nuevo tramo de 300 metros mar adentro, que debía conectar" con la fase terrestre, ya construida. El paseo sobre el mar "es una pieza clave del proyecto original, un elemento esencial, concebido como un espacio abierto a la ciudadanía. Eliminarlo supone mutilarlo".

Abandono

Cabe recordar que, como consecuencia de la falta de mantenimiento desde su desuso industrial en 1990, el Pantalán se empezó a caer a trozos desde 2019 por su vulnerabilidad a los temporales. La APV valoró reconstruir un paseo sobre el mar en los más de 1.200 metros de la longitud original. Pronto cercenó este paseo hasta los 300 metros y, sin que haya planteado abiertamente que esa fase marítima está en peligro, sí ha esgrimido los pronunciamientos tanto de la dirección general de la Costa y el Mar como de Puertos del Estado para ponerla en cuestión.

Restos del antiguo Pantalán del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Otro punto del contrato recientemente lanzado por la APV que 'escama' a los segregacionistas es refiere a la posibilidad de desmantelar las pilastras que siguen en pie, así como la última parte de la infraestructura. Y es que, como apunta Guillén, "tras decir que no contempla el desmontaje del tramo que aún se conserva, anuncia que va a solicitar presupuesto para su desmontaje. Esta información puede calificarse literalmente de desvergüenza y de globo sonda, para, llegado el caso, desmontar la totalidad de nuestro Pantalán con los restos históricos".

Compromiso

Los segregacionistas apuntan a que "la postura de la APV no se ajusta a lo comprometido", ya que "todas las memorias y proyectos básicos hasta hoy contemplan la construcción de ese pantalán de 300 metros mar adentro, abierto a la ciudadanía, así como la consolidación de las pilastras antiguas con su plataforma final que aún se mantienen. Esa fue la propuesta completa sobre la que mostramos nuestro apoyo y ahora pretenden recortarla sin explicaciones", señala el edil.

Silencio cómplice

Tampoco se libra de las críticas de IP el papel del gobierno municipal, al señalar que "todo esto se produce con el silencio cómplice del alcalde, Darío Moreno, que, no debemos olvidar, forma parte del consejo de administración de la APV y, por lo tanto, no puede mirar hacia otro lado". Guillén concluye que "las intenciones -del organismo presidido por Mar Chao- ya no están ocultas ni soterradas. Quieren cargarse lo que prometieron. Desde Iniciativa Porteña exigimos que se cumpla íntegramente lo comprometido con la ciudadanía".