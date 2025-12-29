La Policía de Sagunt se equipa para detectar cinco tipos de droga

La Policía Local de Sagunt ha pedido ofertas para obtener el suministro de 450 tests indiciarios para la detección simultánea de sustancias estupefacientes en saliva como el cannabis, las anfetaminas, las metanfetaminas, los opiáceos, la cocaína y sus derivados, según el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Las condiciones del contrato, que cuenta con un presupuesto ligeramente superior a los 11.500 euros para dos anualidades, establecen que estos tests tendrán una caducidad mínima de 12 meses, «siendo necesario que se pueda leer directamente sin necesidad de lector, estableciéndose los puntos de corte por sustancia como máximo en 50 nanogramos por mililitro y que el tiempo máximo de incubado para la obtención del resultado sea como máximo de 6 minutos».

Las ofertas para esta licitación podrán presentarse hasta mediados de enero.

Ley de tráfico

Este servicio permite aplicar a la Policía Local de Sagunt el artículo 14 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad, que establece que no puede circular "el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se determine. Tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el organismo".