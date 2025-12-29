Servicios Sociales de Sagunt se vale del arte para la inserción
El ayuntamiento pone en marcha el taller Arteterapia con una decena de participantes
Arteterapia es otra de las propuestas recientemente lanzadas por la concejalía de Servicios Sociales de Sagunt en el marco de su programa de itinerarios de inclusión. Con la cofinanciación de fondos europeos, este taller arrancó a mediados de mes y se prolongará hasta abril de 2026.
Conformado por un grupo de diez personas derivadas desde el equipo municipal de este departamento, el objetivo es favorecer los procesos de desarrollo personal y fortalecimiento de las competencias, que permitan la mejora de su autonomía, la participación activa en la comunidad y el acceso a nuevas oportunidades.
Arte y creatividad
La particularidad de Arteterapia es que ofrece un taller formativo-experiencial, que incluye la introducción a distintos procedimientos artísticos y creativos que permitan la introspección y el autoconocimiento, según señalan desde el Ayuntamiento de Sagunt.
La duración del curso es de 160 horas, repartidas en 40 sesiones y estructuradas en cuatro bloques temáticos, desde la creatividad y la percepción hasta la autonomía creativa pasando por el arte como vía de inspiración y las emociones del proceso creativo.
Profesora
La profesional encargada de impartir la formación es Alejandra Vicuña, licenciada en Bellas Artes y con amplia formación y experiencia en el ámbito de la arteterapia y el psicoanálisis, según destaca desde la concejalía de Servicios Sociales que dirige Nuria Carbó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Arrancan los trabajos en Sagunt para sacar del olvido el Economato de AHM
- El Estado garantiza a Sagunt el primer superávit millonario para 2026
- El reto de convertir las calles del Port de Sagunt en un 'museo al aire libre
- Cultura impulsa un programa de visitas gratuitas al Castillo de Sagunt
- Un laberinto mitológico reconquistará una zona verde junto a Parc Sagunt
- Las peñas y otros colectivos reparten suerte en Sagunt
- La madre de Pablito: 'Vemos que avanza, aunque vaya lento
- Localiza a su perro tras perderlo en Estivella hace 13 años