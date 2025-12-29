Servicios Sociales de Sagunt se vale del arte para la inserción

Arteterapia es otra de las propuestas recientemente lanzadas por la concejalía de Servicios Sociales de Sagunt en el marco de su programa de itinerarios de inclusión. Con la cofinanciación de fondos europeos, este taller arrancó a mediados de mes y se prolongará hasta abril de 2026.

Material para el taller de Arteterapia. / Ayuntamiento de Sagunt

Conformado por un grupo de diez personas derivadas desde el equipo municipal de este departamento, el objetivo es favorecer los procesos de desarrollo personal y fortalecimiento de las competencias, que permitan la mejora de su autonomía, la participación activa en la comunidad y el acceso a nuevas oportunidades.

Arte y creatividad

La particularidad de Arteterapia es que ofrece un taller formativo-experiencial, que incluye la introducción a distintos procedimientos artísticos y creativos que permitan la introspección y el autoconocimiento, según señalan desde el Ayuntamiento de Sagunt.

La duración del curso es de 160 horas, repartidas en 40 sesiones y estructuradas en cuatro bloques temáticos, desde la creatividad y la percepción hasta la autonomía creativa pasando por el arte como vía de inspiración y las emociones del proceso creativo.

Profesora

La profesional encargada de impartir la formación es Alejandra Vicuña, licenciada en Bellas Artes y con amplia formación y experiencia en el ámbito de la arteterapia y el psicoanálisis, según destaca desde la concejalía de Servicios Sociales que dirige Nuria Carbó.