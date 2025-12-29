La subida de la tasa del consorcio Palància-Belcaire se aprueba sin alegaciones

Solo un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana puede frenar la aplicación para 2026 de la subida de la tasa de valorización y eliminación de los residuos domésticos y domiciliarios en todo el Camp de Morvedre y el resto de municipios de la Plana Baixa y l’Alt Palància pertenecientes al consorcio Palància-Belcaire.

Después de que la junta de gobierno presidida por la también alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent, diera luz verde en octubre al incremento desde los 79 hasta los 92,97 euros por cuota, casi un 18 %, la falta de alegaciones al polémico acuerdo ha llevado a su aprobación definitiva.

Críticas

Pese a tratarse de una subida esperada, incluso con un año de retraso, debido a las imposiciones legales, como ocurrió en el ámbito estrictamente municipal, la oposición socialista en el consorcio censuró esta medida, al señalar a la mala gestión como desencadenante de este ‘basurazo’.

Planta de valorización de residuos en Algímia d'Alfara. / Daniel Tortajada

También se acusó desde este sector a los responsables del organismo por no estar abiertos a la negociación para buscar alternativas menos gravosas.

Incremento de costes

Desde el consorcio, mientras, se justificó este incremento en la subida de costes del servicio, en casi 5 millones de euros desde la última revisión en 2020, y el imperativo legal de repercutirlos por entero en el recibo. En su defensa también esgrimió los buenos datos de rendimiento, con porcentajes que mejoran las actuales exigencias legales.