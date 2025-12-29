Un taller acorta en Sagunt la brecha digital como freno a la exclusión social

La reducción de la brecha digital a través de la fotografía creativa es la última propuesta de los Servicios Sociales de Sagunt, como parte de su programa de itinerarios para la inclusión. Con financiación de fondos europeos, la iniciativa ya está en marcha con un grupo de 10 mujeres, que completará 150 horas de formación en 43 sesiones.

Un momento de la sesión inicial del taller. / Ayuntamiento de Sagunt

El principal objetivo del taller Lo Veo Me Ven, según explican fuentes municipales, es favorecer el desarrollo personal y el fortalecimiento de competencias clave para las participantes, que de esta forma alcanzarán una mayor autonomía, disfrutarán de una participación más activa en la comunidad y mejorarán su acceso a oportunidades tanto formativas como laborales.

Por módulos

El curso está estructurado en un primer módulo sobre la reducción de la brecha digital, un segundo sobre el lenguaje audiovisual, mientras que el tercero consistirá en ejercer de comisionadas del evento expositivo del taller.

La persona encargada de impartirlo es Nuria Monferrer, licenciada en Bellas Artes con especialidad de Imagen, máster en Producción e Investigación Artística en la especialidad de Arte y Tecnología de la Imagen y máster en la Docencia para la Formación Profesional para la Ocupación, además de contar con una amplia experiencia profesional.

Poderosa herramienta

Desde el departamento de Servicios Sociales que dirige Nuria Carbó apuntan que esta propuesta "demuestra que la tecnología, puesta al servicio de las personas, puede convertirse en una poderosa herramienta de igualdad, participación y transformación social".