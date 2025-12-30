Benifairó recuerda su antiguo colegio con emoción
El documental "La nostra escola, la nostra história" repasa el valor del centro educativo ya derribado para dar paso a las reclamadas nuevas instalaciones
Anna Biosca
"El documental invita a emocionarse, recordar y valorar el papel fundamental que la educación pública ha tenido y continúa teniendo en la vida del pueblo, mirando hacia el futuro con la construcción del nuevo centro educativo". Así resume la concejala de Participación Ciudadana de Benifairó de les Valls, Adela Alba, el resultado del proyecto audiovisual que se ha estrenado bajo el título La nostra escola, la nostra història.
El reciente derribo del antiguo colegio l'Ermita ha impulsado esta iniciativa, que persigue poner en calor las décadas de actividad de un espacio clave para la vida social, educativa y cultural del municipio, convertido en eje de la comunidad.
Memoria colectiva
Antes de abrir una nueva etapa, la intención era preservar la memoria colectiva de este punto de encuentro, aprendizaje y vivencias compartidas por tres generaciones de familias de Benifairó, que han compartido aulas, patios y maestros.
El documental muestra también la evolución de la enseñanza, con los cambios de metodologías, materiales y formas de aprender, sin perder nunca los valores que han definido la educación pública. A través de testigos, fotografías y recuerdos, la obra permite entender como la escuela se ha adaptado a los nuevos tiempos.
Futuro
Durante la presentación se remarcó que "un pueblo sin escuela es un pueblo sin futuro", según señalan fuentes municipales. El colegio es sinónimo de vida, continuidad y esperanza, añaden, porque garantiza que hay niños y niñas que crecen y que mañana contribuirán al desarrollo de Benifairó.
Colaboraciones
Durante el acto se agradeció la colaboración de las personas que han hecho posible el proyecto, quienes compartieron sus recuerdos como testigos, el equipo técnico y audiovisual, así como las personas que contribuyeron a preservar la memoria del colegio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Arrancan los trabajos en Sagunt para sacar del olvido el Economato de AHM
- El Estado garantiza a Sagunt el primer superávit millonario para 2026
- El reto de convertir las calles del Port de Sagunt en un 'museo al aire libre
- Cultura impulsa un programa de visitas gratuitas al Castillo de Sagunt
- Un laberinto mitológico reconquistará una zona verde junto a Parc Sagunt
- Las peñas y otros colectivos reparten suerte en Sagunt
- Sagunt pierde el pulso judicial por la cantera que dio vida al puerto hace más de un siglo
- La madre de Pablito: 'Vemos que avanza, aunque vaya lento