Benifairó recuerda su antiguo colegio con emoción

"El documental invita a emocionarse, recordar y valorar el papel fundamental que la educación pública ha tenido y continúa teniendo en la vida del pueblo, mirando hacia el futuro con la construcción del nuevo centro educativo". Así resume la concejala de Participación Ciudadana de Benifairó de les Valls, Adela Alba, el resultado del proyecto audiovisual que se ha estrenado bajo el título La nostra escola, la nostra història.

El reciente derribo del antiguo colegio l'Ermita ha impulsado esta iniciativa, que persigue poner en calor las décadas de actividad de un espacio clave para la vida social, educativa y cultural del municipio, convertido en eje de la comunidad.

Memoria colectiva

Antes de abrir una nueva etapa, la intención era preservar la memoria colectiva de este punto de encuentro, aprendizaje y vivencias compartidas por tres generaciones de familias de Benifairó, que han compartido aulas, patios y maestros.

Acceso a las antiguas instalaciones escolares de Benifairó de les Valls. / Ajuntament de Benifairó de les Valls

El documental muestra también la evolución de la enseñanza, con los cambios de metodologías, materiales y formas de aprender, sin perder nunca los valores que han definido la educación pública. A través de testigos, fotografías y recuerdos, la obra permite entender como la escuela se ha adaptado a los nuevos tiempos.

Futuro

Durante la presentación se remarcó que "un pueblo sin escuela es un pueblo sin futuro", según señalan fuentes municipales. El colegio es sinónimo de vida, continuidad y esperanza, añaden, porque garantiza que hay niños y niñas que crecen y que mañana contribuirán al desarrollo de Benifairó.

Colaboraciones

Durante el acto se agradeció la colaboración de las personas que han hecho posible el proyecto, quienes compartieron sus recuerdos como testigos, el equipo técnico y audiovisual, así como las personas que contribuyeron a preservar la memoria del colegio.