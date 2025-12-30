Las Fallas de Morvedre piden que se declare festivo el 16 de marzo

La Federación Junta Fallera de Sagunt y con el apoyo unánime de la mesa de presidentes y presidentas, ha solicitado al Ayuntamiento de Sagunt y al Consejo escolar municipal, que declare el próximo día 16 de Marzo, “día no lectivo”. Cabe recordar que Valencia lo ha declarado festivo.

En un documento, ratificado por el colectivo fallero, representado en la última reunión de presidentes y presidentas, se motiva la petición de este cambio en el calendario escolar, “atendiendo a la realidad cultural y social del municipio y al impacto efectivo de esta fecha en el funcionamiento de los centros educativos, contribuyendo así a una mejor adecuación del calendario escolar y al bienestar del alumnado, las familias y el profesorado, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa educativa vigente”.

Un momento de la entrega de premios. / LEVANTE-EMV

Motivos

En la exposición de motivos, se pide a la institución que se “tenga en consideración que la fiesta de las Fallas constituye una manifestación cultural, social y patrimonial de relevancia, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, con una incidencia directa en la vida cotidiana, social y organizativa de la ciudad durante los días previos al 19 de marzo”.

Pero además, de manera específica, se recuerda que “el día 16 de marzo concentra tradicionalmente un número elevado de actos falleros, entre ellos, uno de los más relevantes como es la Entrega de premios, con una elevada participación ciudadana, incluyendo familias y alumnado, hecho que dificulta el desarrollo ordinario de la actividad lectiva en los centros educativos del municipio.

Por otro lado, se pone sobre aviso de que, como “para el curso escolar 2025-2026, el día 16 de marzo de 2026 figura como día lectivo, esta situación genera, de manera reiterada, problemas de organización, absentismo escolar y una reducción de la eficacia del proceso educativo, sin que se derive un beneficio pedagógico proporcional”.

Por último, la FJFS destaca que “esta situación responde a una realidad social y cultural plenamente consolidada en los municipios de Sagunt, Gilet y Faura, vinculada a una celebración de reconocida proyección nacional e internacional”.