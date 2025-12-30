Gilet acogió su IV Torneo de Fútbol Navideño
15 escuelas y 150 futbolistas participan en la cita
El campo de fútbol de La Maladitja de Gilet se ha convertido durante tres días en un auténtico hervidero de fútbol con la celebración del IV Torneo de Fútbol de Navidad, en el que han participado 15 escuelas de fútbol.
El campeonato ha contado con las categorías prebenjamín, benjamín y alevín, reuniendo a más de 150 pequeños futbolistas, quienes han demostrado sus cualidades deportivas, ilusión y espíritu ompetitivo en cada encuentro disputado.
Organización
Familiares y aficionados han acompañado a los equipos desde la grada, creando un ambiente festivo durante toda la competición. Desde la organización han valorado el torneo de forma muy positiva, destacando la alta participación y el nivel mostrado, y han señalado que el evento crece cada año, consolidándose como una cita importante del deporte base durante las fechas navideñas.
