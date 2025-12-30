Malestar en el club de patinaje de Canet

El Club Patinaje Artístico Canet d’en Berenguer ha hecho público su malestar porque la renovada pista multiusos municipal cubierta no reúne las condiciones necesarias para la práctica de esta disciplina, a pesar de que la entidad lleva 9 años entrenando en ella.

Con casi 70 niñas federadas, esto les ha obligado a trasladar su actividad al patio del CEIP Les Palmeres; una solución que agradecen pero que consideran provisional y con carencias. De entrada, porque, según explican desde el club, el AMPA siempre tenía preferencia al usar al recinto para actividades extraescolares. A esto se suma el depender de las inclemencias meteorológicas al ser un lugar al descubierto, como la antigua pista donde siempre entrenaban.

Precisamente, la lluvia obligó a suspender el festival de Navidad. "Tras varios entrenamientos, ensayando para este día tan especial, las patinadoras no pudieron salir a la pista y mostrar todo el esfuerzo y la ilusión que habían puesto en este evento. El club manifiesta su tristeza, decepción e indignación. El municipio cuenta ahora con una pista multiusos nueva, con techo y unas instalaciones modernas. Sin embargo, el nuevo pavimento no es apto para patinaje artístico, lo que impidió la celebración del festival en condiciones de seguridad y comodidad", explican desde la entidad.

Autoridades y técnicos, al recepcionar la nueva pista. / Ayuntamiento de Canet

"La lluvia no fue el problema"

“Si la pista hubiera tenido un suelo adecuado, el festival se habría celebrado sin problemas, a cubierto y de manera segura”, agregan, considerando que "la lluvia no fue el problema: la pista inadecuada obliga a cancelar el festival de patinaje Artístico”.

Esto, a su juicio, "pone de manifiesto la necesidad de considerar las necesidades reales de todos los deportes al planificar nuevas instalaciones".

A pesar de la cancelación, el club reafirma su compromiso con las patinadoras y con la promoción del patinaje artístico, destacando valores como constancia, disciplina y pasión.

"Esperamos que este hecho sirva para reflexionar y para que, en el futuro, las instalaciones deportivas estén verdaderamente al servicio de todos los usuarios", dicen tras resaltar que desde el primer momento se interesaron por el proyecto de renovación de la pista y pidieron al consistorio que contara con un pavimento adecuado para esa disciplina.

Desde el ayuntamiento lamentan lo ocurrido y, a preguntas de Levante-EMV, aseguran estar buscando alternativas para el club, "porque aún hay espacio en el polideportivo", e incluso opciones para que la renovada pista cubierta pueda ser apta para el patinaje.