El Pantalán del Port de Sagunt: Del fin de la actividad comercial a su ruina

El procedimiento de contratación abierto por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) para definir el futuro del tramo marítimo del Pantalán del Port de Sagunt hace un detallado repaso del deterioro que llevó a la infraestructura a su estado ruinoso. Este relato empieza por señalar su construcción en la década de los años 70 por la Compañía Minera de Sierra Menera para su uso privado y la reversión de su concesión en 1990 por la quiebra de la empresa, que dejó la infraestructura en manos del organismo portuario.

Primer tramo del Pantalán que se derrumbó. / Daniel Tortajada

Después ya profundiza en todos los hechos acaecidos desde finales de 2019 y principios de 2020, cuando los sucesivos temporales derribaron varios tramos de la plataforma de la infraestructura debido a "los embates del oleaje". Por las tres décadas anteriores pasa de puntillas, al mencionar que "no tuvo uso comercial" y olvidar que en este tiempo no realizó ningún tipo de trabajo de mantenimiento para al menos asegurarse de que no colapsara.

Sin garantías de seguridad

La APV culpa de esos derrumbes "a la climatología especialmente extrema en la zona del litoral saguntino" y, a partir de los dos primeros episodios, encargó un estudio que determinó que "la estructura del pantalán no es segura ni puede garantizarse su seguridad ni una intervención que pueda garantizarla con la fiabilidad requerida". Estas referencias contrastan con las intenciones expresadas por la APV hasta tiempo después, cuando todavía contemplaba un paseo sobre el mar como alternativa para la recuperación del Pantalán.

El organismo portuario puso todos sus medios, como la evaluación mediante nubes de puntos obtenidas con vuelos de dron, para calcular los centímetros que se habían desplazado los tableros, el porcentaje de daños que presentaban o el estado de las pilastras, con agujeros y grietas de hasta 2,5 metros.

Desmantelamiento de la plataforma

Y siguió pasando el tiempo sin tomar medidas hasta que en septiembre de 2022, ya sin la mediación de un temporal, se desprendió otro tramo de 90 metros, lo que dio pie a la APV a tomar la decisión de desmantelar la plataforma del Pantalán, trabajos que ni llegó a completar en la zona más adentrada en el mar, y mantener las pilastras.

Paseo terrestre

Con el compromiso cada vez más difuminado de construir un paseo sobre el mar, que en un principio iba a superar el kilómetro como la estructura original y posteriormente menguó hasta los 300 metros, el organismo portuario invirtió 5,5 millones de euros para rehabilitar el tramo terrestre del Pantalán, conectado al paseo y la playa del Port de Sagunt, pero cada vez parece menos dispuesto a completarlo con la fase marítima, como se sigue reivindicando desde Sagunt.