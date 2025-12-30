Sagunt adjudica la dirección de una obra que todavía no ha licitado

La instalación de césped artificial en el campo de fútbol del barrio San Francisco de Borja del Port de Sagunt todavía tendrá que esperar, aunque el ayuntamiento ya tiene claro quien se encargará de la dirección de obra, el estudio de seguridad y salud, así como la gestión de los residuos.

Una de las protestas plenarias del CF Mare Nostrum. / M.M.C.

Se trata de Emilio Angulo, que fue el único que presentó oferta por ese contrato de 12.000 euros que le fue adjudicado hace más de un mes, con un plazo de ejecución de un año, según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

Otros temas

La particularidad de este caso es que el Ayuntamiento de Sagunt todavía ni ha sacado a licitación las obras que por fin darán respuesta a las reivindicaciones del CF Mare Nostrum. Fuentes municipales confirman que el expediente está listo, pero «es posible que el departamento de Contratación no lo haya sacado, porque tiene otros temas».

Fuentes conocedoras del expediente añaden que está intervención tenía toda la documentación en regla para convocar el concurso por un presupuesto inferior a los 300.000 euros. Sin embargo, el paso de los meses ha encarecido la actuación por encima de los 400.000 euros, aunque la ampliación de crédito también está autorizada.

Reivindicaciones

De esta forma y mientras desde el CF Mare Nostrum se mantienen muy atentos a que el ayuntamiento dé al fin respuesta a sus legítimas reclamaciones, en los próximos días se espera que se publique la licitación y arranque así la cuenta atrás definitiva para modernizar una instalación que ha sobrevivido con césped natural durante los últimos años.