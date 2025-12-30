La San Silvestre del Port pulveriza todos sus récords

Cerca de 2.400 participantes dieron color a una nueva edición de la San Silvestre del Port de Sagunt, que, bajo la organización del CD Camp de Morvedre, puso el broche un año más al calendario deportivo en la comarca. Según explica el presidente de la entidad, Javier García, «lo mejor es que la gente acabó contenta y, así, todo el trabajo que conlleva este tipo de carreras se vio recompensado».

Organizadores y autoridades en la San Silvestre del Port de Sagunt. / CD Camp de Morvedre

La participación de récord también se reflejó en la vertiente solidaria del evento, ya que las donaciones de comida para el Centro de Alimentos de Sagunt desbordaron las previsiones. Otra consecuencia de la excelente acogida fue la calidad de los disfraces, que hizo muy difícil elegir entre los mejores para asignar los premios.

Mejores disfraces

En la categoría individual, los galardones fueron para el Moisés que portaba los 10 mandamientos del corredor, la princesa y una pareja caracterizada como la bella y la bestia. En cuanto a los colectivos, los mejores fueron un calendario, un trenecillo con sus vagones y las estrellas iluminadas.

Ganadores del primer premio al disfraz grupal. / CD Camp de Morvedre

Pese a que una inmensa mayoría de los participantes afronta la prueba con un carácter festivo, la San Silvestre también tiene hueco para los corredores más rápidos sobre los cerca de 3,4 kilómetros del recorrido.

Más rápidos

En este capítulo, los primeros clasificados fueron Miguel Piqueras y Ana Carvajal, que estuvieron acompañados en el podio por Joaquín Bodineau, Carlos Medina, Luna Crispín y Carmen Pallás. Para cerrar el cuadro de honor de esta XXV edición, la categoría de diversidad funcional contó con Dani Monge y Sofía Llorens como vencedores.

Además de la presencia del alcalde de Sagunt, Darío Moreno, en la entrega de trofeos, acompañado por otros concejales tanto del gobierno, como el delegado de Deportes, Javier Timón, como de la oposición, otra nota de la noche fue el estreno en el patrocinio de la prueba de Telemix, que aportó el agua para los corredores.

Sin incidentes

La ausencia total de incidentes completa la crónica de esta San Silvestre, convertida un año más en la fiesta deportiva que pone el broche a otro espectacular año para el deporte de Sagunt.