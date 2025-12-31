Los Arqueros de Morvedre cierran el año con cuatro podios nacionales

El Club Arqueros de Morvedre cierra otro año en el que se ha consolidado como una de las entidades más destacadas en el ámbito nacional, concretamente en las modalidades de campo y 3D. Entre los grandes hitos de esta temporada destacan las cuatro medallas obtenidas en los Grandes Premios de España.

La primera de estas citas del circuito nacional tuvo lugar en la localidad zamorana de Benavente, donde los arqueros del Morvedre subieron a dos podios, con un bronce en campo conseguido por Mar Pérez y una plata en 3D lograda por Verónica Di Lorenzo. En Jarandilla de la Vera (Cáceres), la entidad comarcal volvió a mostrar su alto nivel, con Javier Pérez Tomás como campeón en su modalidad y Mar Pérez como tercera.

Historia

En el ámbito autonómico se multiplicaron los éxitos para un club, cuya historia se remonta más de tres décadas con el nexo común de su firme compromiso con la promoción del tiro con arco, mediante la realización permanente de cursos de iniciación y el impulso de la práctica de este deporte en Sagunt y su entorno. Sus especialidades son el campo y el 3D, prácticas ligadas totalmente a la naturaleza, pero sin dejar de lado las competiciones en diana y, sobre todo, en arco tradicional y longbow.

Una actividad del club. / Club Arqueros Morvedre

El club desarrolla una labor continuada de formación, divulgación y fomento de valores como el esfuerzo, la constancia y el compañerismo, y se mantiene abierto a deportistas de todas las edades. Esta vocación divulgativa se manifiesta en su participación activa en eventos, en la acogida de nuevos arqueros y en su voluntad de dar visibilidad al deporte en el ámbito local, según destacan desde la entidad.

Apoyos

Desde el Club Arqueros de Morvedre se quiere destacar y agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Sagunt y particularmente de la concejalía de Deportes, cuyo respaldo resulta fundamental para el desarrollo de la actividad deportiva y la participación en competiciones nacionales y autonómicas. La colaboración institucional permite seguir impulsando el crecimiento y mantenimiento del club y la proyección del tiro con arco saguntino dentro y fuera de la Comunitat Valenciana.