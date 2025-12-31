Canet proyecta un parque lúdico de 30.000 metros cuadrados

Canet d'en Berenguer contará con una nueva zona verde en la playa de 30.000 metros cuadrados. La idea es emular un segundo parque de Nova Canet junto a un conocido supermercado valenciano, entre la avenida Ausiás Marcha y la calle Cañas y barro

El objetivo es convertir esta parcela en otro de los pulmones verdes de la playa, a través de un área recreativa en la que se incorporará mobiliario urbano como sillas y mesas, además de un parque infantil para el disfrute de los más pequeños y espacios para el paseo y actividades al aire libre , ya sea de carácter deportivo o lúdico como conciertos al aire libre.

Una de las acciones más llamativas dentro de este proyecto es la construcción de un parque de Agility para perros, en pleno casco urbano, que sería de los primeros en habilitarse en la comarca, lo que ha venido a llamarse una zona de esparcimiento para canes. A esto se suma una zona de aparcamiento para más de 200 vehículos que dará servicio de estacionamiento en esta parte de la playa.

Ubicación del gran parque de Canet / Daniel Tortajada

Inversión

La inversión asciende a mas de 1.200.000 euros, tal y como avanzó el alcalde en el pleno de presupuestos, se alza como una de las cifras más elevadas de este capítulo de inversiones, proyecto que si "todo sigue su trámite podría iniciarse a principios de año, con en el objetivo de tenerlo a punto para el próximo verano", avanzaba a Levante-EMV, Pere Antoni.

Después de seis años de espera, el ayuntamiento consigue desatascar el desarrollo de esta parcela a través de una acuerdo público-privado que permitirá desarrollar la edificabilidad de la zona con un bloque de apartamentos, a cambio del acondicionamiento de estos 30.000 metros cuadrados de zona verde por parte de la promotora. "Este convenio nos va a permitir, transformar esta parcela en un proyecto de disfrute para las familias, una amplia zona verde y acabar con una explanada, que a día de hoy se usaba como basurero, lleno de excrementos y orines de perro", terminaba el alcalde.